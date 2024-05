Activision Blizzard condenada a pagar 23,4 millones de dólares por infringir patentes en Call of Duty y World of Warcraft

Después de casi una década de batallas legales, el gigante de los videojuegosActivision Blizzard ha sido condenado a pagar una suma considerable de 23,4 millones de dólares por infringir patentes en Call of Duty y World of Warcraft, dos de sus franquicias más populares. Esta sentencia marca el culmen de una disputa iniciada en 2015 por la empresa tecnológica Acceleration Bay, que acusó a Activision Blizzard de utilizar sin permiso diversas patentes de su propiedad.

La controversia se centró en el presunto uso indebido de tecnologías relacionadas con la creación de redes y la radiofusión en juegos multijugador emblemáticos de la marca. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Delaware falló a favor de Acceleration Bay, imponiendo a Activision Blizzard una multa significativa que deberá ser abonada a la incubadora tecnológica demandante.

Según los detalles revelados, la cifra total de la multa se desglosa en 18 millones de dólares por la infracción de derechos de autor en World of Warcraft y 5,4 millones de dólares por dos títulos no especificados de la franquicia Call of Duty. La reacción de Activision Blizzard no se hizo esperar, con un portavoz de la compañía declarando su decepción por la sentencia, pero expresando confianza en la posibilidad de presentar una apelación exitosa. Según el comunicado oficial, la empresa niega haber utilizado las tecnologías patentadas en cuestión en sus juegos, lo que sugiere que continuarán luchando contra la decisión judicial.

Este caso no es el primero en el que Activision Blizzard se ve envuelto en disputas legales con otras grandes corporaciones del sector. La empresa ha enfrentado litigios similares con EA, Take-Two y Amazon Web Services en el pasado, lo que nos permite ver un patrón claro de conducta por parte de la compañía.