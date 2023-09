Ahora puedes aprender inglés escuchando a Rajoy y al Fary

Lo hice sin saber que estaba destapando el tarro de las esencias. Hoy está media España doblando vídeos de la cultura popular española al inglés en lo que supone el mayor avance cultural anglosajón desde Shakespeare. Y todo eso lo hice mientras me hacía un bocadillo de mortadela.

Mi tuit acumula en unas horas 10 millones de impresiones y ha hecho que unas horas los ingleses tengan disponible en su propio idioma a Paloma de Aquí no hay quien viva, al Risitas, el vídeo del baptisterio romano. Así que mi artículo de Flooxer Now esta semana no podía dedicarlo a otra cosa.

Ahora puedes aprender inglés escuchando a Rajoy o al Fary. Vivimos en el 2090.