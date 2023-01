Ni Ajromantto, ni Kuro ni Isawela: KOI cancela sus 'nuevos fichajes'

Nadie ha resumido con tanto acierto la polémica de Ajromantto, Isawela y Kuro tan bien como Ibai: "Qué gran cagada". Lo que iba a haber sido la gran atracción de Gamergy 2022, con el streamer vasco pletórico sobre el escenario contando un montón de novedades del club de sus sueños. Una de ellas, la de los streamers, se convirtió en pesadilla.

Los tres mencionados superaron un casting virtual al que se presentaron 11.000 candidatos, pero no pasaron la prueba de fuego que Twitter y sus 'CSIs' someten a los aspirantes a famoso. Tuits machistas, salidas de tono, ausencia de streams y un montón de irregularidades acabaron por las disculpas de Ibai y la ahora ausente de las redes KOI Jefa. Ni una palabra, hasta hoy.

"No es justo que el error de una persona nos salpique a los demás y me nieguen la oportunidad que había conseguido por mí misma", dice Isawela, tras confirmar que esta mañana recibía las noticias negativas por parte del club sobre su ingreso en el mismo. "Tenía el tren hoy para volver a Madrid pero no puedo. Me quedo aquí en Sevilla con mi familia a pasar todo esto. Os quiero muchísimo, sois mi pilar más bonito pero ahora mismo estoy hundida", dice, en referencia a sus fans.

Kuro se pronunciaba en un vídeo en las mismas condiciones, poniendo fin a una espera de tres larguísimas semanas. Él se veía vistiendo de morado hasta el punto de que sus streams llevaban como título la palabra KOI y los colores del equipo, por lo que muchos dieron por hecho que efectivamente sería uno más.

Ajromantto es el único que parecía tener clara su exclusión, como dijo casi desde el primer día en el que se le descubrieron opiniones y tuits comprometedores. No ayudó el hecho de que se saltara las normas de haber tenido un número mínimo de directos para optar a una plaza en KOI.

Suena raro que nos enteremos de la noticia por medio de los afectados en vez de por el club, como habitualmente sucede, y un recordatorio más del descontrol que se ha vivido en este proceso de selección desde que las redes expusieran las vergüenzas de los candidatos. Solo queda saber si repetirán el concurso para formar parte de KOI, o si pasan del asunto por los malos resultados que les está dando. Se admiten apuestas.