Ajromantto, uno de los descartados de KOI, explica qué pasó con Ibai: "No me desmayé por vergüenza"

Antonio José, alias Ajromantto, podía estar ahora mismo saboreando las mieles del éxito streamer pero ha sido uno de los protagonistas del mayor cotilleo que se recuerda en Twitch. Con Ibai, KOI Jefa y otros mandamases del equipo violeta pidiendo disculpas por un proceso de selección defectuoso, el sevillano agarró su casi desierto canal de Twitch para pasarse una hora agradeciendo la experiencia que vivió el pasado finde.

"No me desmayé por vergüenza", dice que sintió al saberse elegido durante Gamergy, la feria de la desgracia. Pese a pensar que estaba "alucinando", se preguntó a sí mismo "¿Cómo va a ser esto un sueño si ya llevo días y además estoy cansado? Todo ha sido hiper chulo, un sueño hecho realidad".

No tardó en pedir disculpas por las salidas de tiesto, en forma de "tuits desafortunados", que le han llevado a no formar parte del equipo violeta, pero el optimismo no lo ha perdido en ningún momento y recomienda la experiencia: "Si vuelve a haber oportunidades como esta, que seguro que sí, probadlo. Me sentí como una persona que compra el Gordo de la Lotería, debe ser la misma sensación".

Lo curioso de todo es que su candidatura la presentó desde fuera de España, mientras disfrutaba de unas vacaciones: "Cuando estoy en Irlanda y me comentan lo de Ibai, dije de rellenarlo a ver qué pasa. No sabía a dónde iba a llegar ese vídeo". Desde luego, tampoco sospechaba el fune que le caería en redes.

Con la precipitación del asunto, "No era capaz de digerir lo que estaba pasando cuando me avisaron de que estaba seleccionado", aunque solo guarda buenas palabras para la gente de KOI. "Vaya equipo de buenas personas, ese día me sentí increíble, muy arropado, muy cuidado".

Habla de todo como si hubieran pasado años desde que le pasó, en vez de 48 horas: "Me siento como Goku cuando entra en la Sala del Alma y el Tiempo, donde un día es un año". Y sin embargo, no se arruga al pedir perdón: ""Qué menos, si tienes dos dedos de frente asumes tus errores y aprecias que la vida es ilusionante. Son conductas de las que no me siento orgulloso y me arrepiento por todo".

Antes de despedirse, asegura que ha llegado a Twitch "para quedarse", agradece a "aquellos que quieran acompañarle" y cierra con un "Viva el Betis". Casi parece un streamer de los grandes, aunque ni él mismo sabe dónde le llevará esa afición.