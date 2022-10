Arturo Pérez-Reverte se sincera sobre su historial educativo: "Yo repetí tres cursos en bachillerato y una vez con todo suspenso"

El popular escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nueva novela 'Revolución". A lo largo del programa ha hablado sobre los jóvenes, las nuevas generaciones y el estado del sistema de educación entre otros temas.

"Un chiquillo, una niña o un niño tienen que poder ser ellos. Tienen que poder (ser ellos) con sus errores y con sus aciertos", empezaba explicando Pérez-Reverte antes de afirmar con rotundidad que "si uno es mal estudiante que suspenda".

El escritor ha desvelado como fue su experiencia en el colegio. "Yo repetí tres cursos en bachillerato, tres y una vez con todo suspenso. Me echaron de un colegio y no fue ninguna tragedia, me busqué la vida, después encontré mi camino y me fui normalizando".

Esto lo ha contado Pérez-Reverte para explicar que "no todos somos iguales" y que vivimos en un mundo en que "Hay niños inteligentes y niños que no lo son, hay niños trabajadores y niños que no lo son".

"Tú no puedes tratar igual al niño brillante que el día de mañana puede ser quien este tirando del carro de la vida y quién haga mejor el mundo para los otros que al que se niega a estudiar o al que no tiene el talento suficiente", ha asegurado en El Hormiguero.

"Todos deben de tener las mismas oportunidades, por supuesto, eso es la igualdad. Pero después una vez dentro del sistema al brillante prémialo, empújalo, estimúlalo y al que no es brillante ayúdalo", explica Pérez-Reverte a Pablo Motos antes de sentenciar que no debemos "Intentar rebajar al brillante a la altura del mediocre porque te los estás cargando a todos".

Una reflexión que se encuentra muy en la línea de lo que dijo la finalista del Premio Planeta Cristina Campos en su discurso frente a la Ministra de Educación cuando desveló que había sido una "estudiante nefasta" antes de decir que "si hay algún padre o madre desesperado porque su hijo suspende muchas, que no desespere. Quizá ese niño descarrilado acabe como finalista del Premio Planeta".