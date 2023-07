Hoy traigo un ejercicio de imaginación, cómo serían las redes sociales si fuesen personas basándonos en la personalidad y cómo la gente las usa.

Instagram: Se define como adicto a la tinta. Todos sus tatuajes significan algo. La calavera con forma de limón es porque en casa de su abuela tenía limones en casa. Se pasa la hora entera del concierto con el móvil en la mano. Ha hecho un gender reveal de su hijo como si fuese Kim Kardashian aunque trabaja de reponedor en Mercadona.

Facebook: Ya está mayor para salir de fiesta. Los findes se queda en casa viendo películas de Santiago Segura y Leo Harlem. Viste de Springfield. Coche negro o gris. Se queda dormido en los bares. No es ni de izquierdas ni de derechas pero…

LinkedIN: Tiene un trabajo que sólo tiene nombre en inglés, como Project Manager. Te pega la chapa a diario con que tienes que salir de tu zona de confort. Cada semana tiene una turra nueva, esta toca el ayuno intermitente de 12 horas. Hace crossfit y te habla de nutrición aunque de soltero se bebía una botella de Beefeater todos los sábados. Tiene un SUV pero está pensando en cambiarlo. Es negacionista del cambio climático y cree que el gobierno nos fumiga para joder las cosechas.

Twitter: Es como el Nota del Gran Lebowski. No se le conoce trabajo estable ni años cotizados. Da lecciones a los demás en pijama a las doce de la mañana. Odia al ser humano, sus amigos no le aguantan, sólo quedan con él porque siempre está disponible para unas cervezas. Ve documentales de conspiraciones por la noche y al día siguiente te los cuenta como si fuesen ideas suyas tomando unas cañas. Dice que no está demostrado que los porros hagan daño pero le quedan vivas dos neuronas.

TikTok: Lleva degradado con 40 años. Te dice que su pasión es la música pero si le preguntas por artistas favoritos te dice que escucha un poquito de todo. Repite hermano y bro sin parar pero no ha salido de Ciudad Real en su vida.

Youtube: Tiene el culo hecho a la silla. Anoche cenó Cheetos. Sus quedadas con amigos son por Discord matando zombies cada uno en su dormitorio. Tiene la cocina de adorno. Tiene pánico a la interacción humana. El sueldo se le va en Uber Eats. Viviendo con sus padres hasta que herede la casa.