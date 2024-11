Ya conocemos los nominados a los GOTY de The Game Awards 2024: una edición reñida y marcada por la polémica

Como cada año, The Game Awards reúne a la comunidad gamer para celebrar lo mejor del año en el mundo de los videojuegos. En su edición 2024, los títulos nominados al codiciado premio al Mejor Juego del Año (GOTY) reflejan una mezcla de innovación, nostalgia y cierta controversia. Entre los aspirantes se encuentran Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII: Rebirth, Elden Ring: Shadow of the Erdtree y Metaphor: ReFantazio.

La presencia de Shadow of the Erdtree no ha pasado desapercibida. Esta expansión de Elden Ring ha generado debate al tratarse de un contenido adicional de un título que ya obtuvo el premio en 2022. La reciente modificación de la normativa de los premios para incluir expansiones ha sido objeto de críticas, pero también ha abierto la puerta a nuevas posibilidades dentro del certamen.

En el otro extremo del espectro se encuentra Balatro, un juego indie que combina el póker con mecánicas innovadoras. Su inclusión entre gigantes de la industria ha sido una grata sorpresa, destacando el impacto de los títulos independientes en el panorama actual. Por su parte, Black Myth: Wukong, con su imponente estética y su ambientación en la mitología china, ha dividido a jugadores y críticos, mientras que los esperados Astro Bot, Final Fantasy VII: Rebirth y Metaphor: ReFantazio han recibido elogios casi unánimes tanto de la prensa especializada como del público.

El evento, que será presentado por su creador Geoff Keighley el próximo 12 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, no solo promete premiar a los mejores juegos del año, sino también presentar avances exclusivos de futuros lanzamientos. En 2023, The Game Awards batió récords con 118 millones de espectadores, y este año no será menos. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué título se coronará como el mejor del 2024?