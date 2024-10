Corinna Kopf se retira de OnlyFans tras ganar 67 millones de dólares en tres años

La famosa influencer Corinna Kopf, conocida por su éxito enOnlyFans, ha anunciado su retirada de la plataforma de suscripción después de tres años. La noticia llegó sin grandes explicaciones, mediante un escueto mensaje publicado en X (anteriormente Twitter) que decía: "no more link in bio…" (sin más enlace en la bio), haciendo referencia a la eliminación del enlace que llevaba a su perfil de OnlyFans. Sin un adiós formal ni pistas sobre sus próximos pasos, sus seguidores interpretaron rápidamente que se trataba de una despedida definitiva de la plataforma.

Kopf, de 28 años, ha sido una de las creadoras de contenido más exitosas de OnlyFans desde que se unió en 2021. A través de sus redes sociales y en una transmisión en Twitch a principios de este año, la influencer reveló que ha ganado aproximadamente 67 millones de dólares durante su tiempo en la plataforma. Según dijo, en sus primeras 48 horas en OnlyFans ya había alcanzado un millón de dólares, un indicativo del éxito masivo que ha mantenido a lo largo de estos tres años.

Su decisión de retirarse ha causado un gran revuelo entre sus seguidores y en la comunidad de influencers, donde ya se especula sobre su futuro. A pesar de su retirada de OnlyFans, Kopf sigue activa en otras redes sociales como Instagram, donde cuenta con una audiencia de 6,5 millones de seguidores. No obstante, todavía no ha anunciado si continuará generando contenido en otras plataformas de suscripción o si explorará nuevas áreas.

Corinna Kopf se ha consolidado como una de las pioneras de los creadores de contenido que han optado por OnlyFans para diversificar sus ingresos, inspirando a otros influencers a seguir sus pasos. Cabe recordar que, aunque su éxito en la plataforma ha sido notable, también ha tenido que lidiar con imitadores que han intentado replicar su contenido y estilo. Sin embargo, su enfoque siempre ha estado en seguir adelante, sin perder de vista sus objetivos.

La retirada de Kopf plantea la pregunta de si la creadora volverá a plataformas de suscripción en el futuro o si esta es una despedida definitiva del link in bio. Mientras tanto, sus fans siguen a la espera de conocer el próximo capítulo de una de las influencers más reconocidas en el mundo de las redes sociales.