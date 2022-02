Xokas habla sobre lo que cobra y los anuncios en Twitch: "He generado una miseria"

Lo de que ganarse la vida como streamer es pan comido lo dicen aquellos que no conocen bien el mundillo. Es lo que cuenta casi a diario ElXokas, que de crecimiento y explotar en Twitch sabe un rato, y que enseña las cifras sin pudor sobre su salario, problemas con Hacienda y algunos proyectos que podrían acabar siendo una realidad.

El último del que ha hablado es la intención de la plataforma de streaming de Amazon para aplicar una tarifa plana de anuncios diseñada para creadores. "Os digo dónde está el truco: nosotros nos quedaríamos con el 20 por ciento de lo que generaríamos", explica el gallego.

En un "programa de recompensas" que parece estar en período de prueba, a los streamers se les daría una cantidad fija por emitir unos minutos de publicidad cada hora. Una cantidad "muy baja" para Xokas, quien además cuenta que en enero, con una audiencia récord en su histórico, ha generado "una miseria": "16.000 dólares por 200 horas de emisión y 58.000 espectadores de de media, frente a los 6000 dólares de diciembre con cinco veces menos de audiencia".

El cabreo en su directo fue gordo, y eso que no sabemos si está al tanto de una iniciativa que está estudiando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para tratar a los creadores españoles (los llaman "vloggers") como contenidos televisivos, y además aplicar sus mismas normas.

Según la CNMC, muchos directos "no reunían las exigencias de la ley", con asuntos como la "falta de identificación de la publicidad o que podrían poner en riesgo la protección del menor", y otros como "emitir contenidos sin calificación de edad que podrían no ser aptos para todos los públicos".

El tema afecta, of course, a todos los creadores que emiten en España, y es raro que Xokas no los mencione en su discurso. Cuestión de tiempo, hasta que se entere, porque en palabras de la CNMC ningún streamer se ha puesto en contacto con ellos en el periodo de consulta pública: "Se recibieron 20 aportaciones procedentes de diversos agentes del sector, sin embargo aquellos nuevos agentes audiovisuales no participaron en dicho proceso consultivo".

El reconocimiento de los influencers como "agentes que gozan de una destacable presencia en el mercado audiovisual desde el punto de vista del consumo y de la inversión publicitaria" le da la razón a aquellos, como Xokas, que buscaban poner en valor su trabajo. Ahora, lo que cada plataforma pague, es cosa de esa plataforma.