Detienen a una youtuber tailandesa por comerse un directo un murciélago entero en un plato de sopa

Una vloguera de comida tailandesa fue arrestada y se disculpó después de provocar la ira de todo el mundo al comer un tazón de sopa de murciélago.

La YouTuber llamada Phonchanok Srisunaklua publicó el impactante video a principios de esta semana en su canal, 'Gin Zap Bep Nua Nua', que significa 'Comer picante y delicioso'.

Las imágenes muestran a la mujer arrancando trozos de carne de los mamíferos voladores, que estaban empapados en una sopa marrón turbia con tomates cherry, luego levantó un murciélago entero frente a la cámara antes de masticar algunos de sus huesos con un fuerte crujido.

Desde entonces, la creadora de contenido de comida ha eliminado el video de su página después de recibir críticas de sus seguidores, quienes se sorprendieron de que se comiera el plato.

Phonchanok fue arrestada el 10 de noviembre, en la provincia de Sakon Nakhon, Tailandia y acabo disculpándose por el asqueroso vídeo.

Ella dijo: "Lo siento mucho por todos. No creo que lo que hice haya sido imprudente, pero podría ser algo malo y me disculpo con todos los seguidores que están decepcionados conmigo".

"Lamento haberte hecho sentir mal por lo que he hecho. No sé si me perdonarás por lo que he hecho. Lo siento mucho. Lo siento por la sociedad. Me equivoqué".

La policía dijo que Phonchanok había confesado haber comido un murciélago amarillo asiático menor. También le dijo a la policía que compró la criatura en un mercado cerca de la frontera tailandesa con Laos.

El veterinario Pattaraphon Manee-on, jefe del grupo de gestión de la salud de la vida silvestre en el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, dijo: "Me sorprendió verlo en el video ahora. Porque el incidente no debería ocurrir tanto en Tailandia como en sus alrededores. Es un comportamiento muy arriesgado, especialmente porque los murciélagos tienen muchos patógenos".

"No hay pruebas de que la temperatura del agua caliente realmente mate los gérmenes. Solo tocar la saliva, la sangre y la piel se considera un riesgo".

"Además de la preocupación por la enfermedad en los murciélagos, esta mujer podría ser culpable de violar la Ley de Preservación y Protección y Vida Silvestre, BE 2019, porque los murciélagos son animales protegidos", sentenció.

Anteriormente se culpó a los murciélagos por el Coronavirus, después de que se afirmara que el virus se originó en un mercado húmedo en Wuhan, China.

