ElMillor contra el fútbol femenino: "Que exista la competición es caridad y bondad"

"Que sí, que ElMillor es un puto retrasado, y si en lugar de comentar lo evidente hacemos un poquito todos por dejar de compartir cosas suyas, que ya sabemos todos que es un puto retrasado, no es noticia, lo lleva siendo años y viviendo de ello". La frase no es mía porque aquí ando escribiendo otro artículo sobre él (y van unos cuantos), sino de Felipez, un streamer que resume el hartazgo de gran parte del panorama de la creación de contenido en España.

La enésima vuelta a las andadas de ElMillor es su descarnada opinión sobre la Supercopa femenina de fútbol, que empieza literalmente con un "opino de que" y sigue con: "El hecho de que exista es un acto de bondad y de caridad. Porque no hay ni una sola persona en el universo que jamás le pueda interesar un partido de fútbol femenino. Con lo cual, lo que has de hacer es aceptar el acto de bondad y caridad y no encima pedir fucking igualdad".

La cosa no queda ahí, y con su habitual tono se pregunta "¿Igualdad de qué? Si fuera igual, ni siquiera existiría. Es decir, si hubiera igualdad entre hombres y mujeres, la Supercopa de fútbol femenina no existiría, porque la razón por la que existe es por caridad. Y punto". Son palabras que salen de una persona que preguntaba si existía una provincia llamada "Homónima".

No te sorprenderá saber que algunos aplauden su reflexión ("Factoides", dice Ocelote, exjefe y descubridor de Ibai), e incluso con un poco de mesura podría haber comentado la obviedad de que ciertamente las audiencias son inferiores a la versión masculina. Como de costumbre, su rotundidad y tono no ayudan en los escasos argumentos del streamer, cuyas palabras han llegado a figuras muy relevantes.

"Respeto mucho la comunidad de Twitch y de YouTube", dice Olga García, una de las jugadoras más respetadas de nuestro país "pero muchas veces el mensaje que se lanza no es el correcto. Llevamos muchos años de trabajo y de lucha para conseguir convenios colectivos y derechos y no todo vale".

La delantera de la selección española y del DUX Logroño (equipo en el que tiene mano DJ Mario) cree que "hay veces que hay que analizar lo que se dice y saber rectificar. No se trata de viralidad, sino de simple RESPETO. El que no sabe la historia, esta condenada a repetirla. Aprender es de sabios y espero que rectifiques ElMillor".

Lo que no sabe Olga es que, como señala un poco moderado Felipez, ElMillor lleva años surfeando las olas de cada polémica que protagoniza, francamente divertido con sus provocaciones. Y por otro lado existe la posibilidad de que se crea algunas barbaridades de las que dice. Ambas opciones son preocupantes.