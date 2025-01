Elon Musk busca competir con TikTok e incorpora en X su propio formato de vídeos verticales

El futuro incierto de TikTok en Estados Unidos está desencadenando una respuesta inmediata de sus competidores. X, la red social antes conocida como Twitter y ahora propiedad de Elon Musk, ha anunciado una nueva función que imita la esencia de TikTok: una pestaña dedicada exclusivamente a vídeos en formato vertical.

El anuncio, realizado en la propia plataforma, incluye un vídeo promocional que muestra cómo se integrará esta nueva sección en la interfaz de X. La barra de navegación inferior contará con un sexto icono, representado por un botón de reproducción, que dará acceso a esta funcionalidad. Según los responsables de X, la intención es ofrecer a los usuarios una experiencia similar a la de TikTok, centrada en vídeos cortos y altamente consumibles.

El lanzamiento de esta función llega en un momento crítico. TikTok enfrenta un veto legislativo en Estados Unidos que podría obligar a ByteDance, su empresa matriz, a vender la aplicación o enfrentar su prohibición total en el país. Este escenario ha abierto una oportunidad única para otras redes sociales que buscan posicionarse como alternativas viables.

Sin embargo, la nueva pestaña de X estará inicialmente disponible solo para usuarios en Estados Unidos. Este movimiento refuerza la estrategia de Elon Musk de diversificar la oferta de X, que en los últimos meses ha incorporado características como servicios financieros y herramientas de suscripción.

A pesar de las expectativas, no está claro si esta iniciativa tendrá el impacto deseado. X aún enfrenta desafíos significativos, incluida la reticencia de los usuarios habituales a adaptarse a un modelo que se aleja cada vez más de la esencia de la antigua Twitter. Además, TikTok no ha desaparecido del todo, y sus competidores como Instagram, con sus Reels, o Meta, con editores de vídeo como CapCut, también intentan ganar terreno en este mercado. Lo que queda claro es que la batalla por ocupar el espacio que TikTok podría dejar libre ya ha comenzado, y X no quiere quedarse atrás.