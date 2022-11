ElXokas, en contra del Mundial en Qatar: "Sé que puedo acabar muerto en una cuneta por decirlo"

"Sé que me meto en un problema diciendo esto" es una frase que no escuchamos mucho a Xokas, uno de los mayores metepatas del panorama streamer español. Protagonista de algunos hitos en Twitch y con un estilo entre ácido y belicoso, su agresividad a la hora de "contar cosas peligrosas" puede, según él, costarle la vida.

"Yo puedo aparecer muerto en una cuneta y no lo digo de broma", decía en uno de sus últimos directos, apuntando a "gente de mucho poder" como responsables de su hipotética muerte violenta. No es un gameplay de Assassins Creed: Xokas, sino una amenaza que siente "completamente en serio".

En sus palabras, "todo viene de un día que hablamos de los Illuminati, esos que dominan el mundo sin que nadie lo sepa, y estas personas matan. Entre ellas hay petrodólares y gente de oriente, orientales, de India u Oriente Próximo, Irak, Irán, etcétera". Son palabras literales, transcritas tal y como las pronuncia, y habla en referencia al Mundial de Qatar.

"Es normal que la gente tenga miedo a decir esto, pero yo no tengo miedo a nada pero el día en el que me maten, pues que me maten". Lo que dice Xokas, que básicamente no apoya el evento mundialista porque se hace en un país con claras violaciones de los derechos humanos. Una búsqueda rápida en Google de 'Qatar - abusos' arroja 18 millones de resultados en español con titulares de periódicos, organizaciones y personas influyentes de todos los ámbitos e ideologías, y otros 72 millones en inglés, así que lo de que "es un tabú" quizá sea exagerado. Digo yo, ¿eh?

La reflexión sobre que Qatar "atenta contra todas las libertades de las personas del colectivo LGTBI y de las mujeres" se puede argumentar con facilidad, pero el problema es como termina esa frase: "No puedo apoyar eso porque está totalmente en contra de lo que llevo defendiendo aquí al pie de la palestra". Los memes al respecto ya circulan con velocidad por Twitter.

Creo, y esto es opinión, que ninguna campaña gubernamental de concienciación sobre la igualdad podría tener a Xokas como modelo a seguir. Sus menciones a madres ajenas y a determinados estereotipos femeninos (incómodos, por ser suaves) se achacan a menudo a "su forma de hablar". No nos desviemos, ese es otro tema.

"¿Pero dónde se ha hecho eso tan viral?", se pregunta el de Lugo reaccionando a la reacción de Knekro (todo muy youtuber, sí). Cuando este se entera de la teoría de la conspiración que defiende Xokas, se lleva las manos a la cabeza en un gesto que deja poco a la interpretación.

En un vídeo publicado en su YouTube, Xokas asegura que fue uno de los elegidos por el emirato para servir de altavoz de la competición, al estilo de los aficionados fake o los influencers a los que se les invita a hablar bien de la competición y denunciar a aquellos que tengan comentarios negativos hacia el mismo. "Me pagaban bien y tenía todo pagado en hoteles de cinco estrellas, pero va en contra de mis principios". Le honra, sin duda.

"Tanto en España como en el mundo hay gente que mata, que asesina y hay muchos temas tabúes que no se tratan por miedo a represalias de esa gente", insiste. "Sobre todo si eres relevante, como yo, porque las cosas que dice alguien con un altavoz como el mío sí son peligrosas". ¿Suena a sobrada? "¿Pero quién se cree este tío?", se pregunta de manera retórica. "Pues la verdad: una persona por la que se pasan medio millón de personas cada día, sin contar las redes sociales". Buen dato, sin duda.

"Esto no es ni grandeza ni ego ni pollas, literalmente soy un altavoz, y es peligroso hablar de según qué cosas". Ok, vamos a darle la razón en eso porque Xokas es experto en hablar de cosas peligrosas y lo del ego al parecer lo estaba trabajando. De lo que tengo pocas dudas es de que si retransmitiera las sesiones que tiene con su psicóloga, la gente pagaría mucho por verlas.