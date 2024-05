El emotivo recuerdo de Emi a su hermana Elena Huelva en su cumpleaños: "Me hubiera encantado mirar hacia un lado y haberte visto"

Hace ya más de un año que Elena Huelva dejó de estar con nosotros, pero pocos son los días en los que alguien no le dedique un momento en su memoria a través de las redes. Este 21 de mayo llega el que hubiera sido su 22 cumpleaños, y sus familiares y personas cercanas no han dudado en aprovechar ese día tan especial para recordar a esta joven que consiguió iluminar la vida de tantísimas personas a través de su actividad en redes.

Ha sido su hermana mayor Emi la que se ha acordado de Elena con este emotivo post en su instagram que está emocionando a todo el mundo.

"Hace 22 años la vida me dio un regalo para poder disfrutar de la vida el doble. Tenerte como hermana, Elena. Una compañera para siempre, porque eso será siempre. El día en el que te conocí mi corazón se hizo más grande y todo mi amor sigue ahí”, ha empezado Emi escribiendo en su instagram

"Hoy me he despertado en tu cama y aunque al abrir los ojos y pensar en la realidad se me haya roto aún más el corazón, he sonreído al pensar en tu sonrisa. Me hubiera encantado mirar hacia un lado y haberte visto así, como en estas fotos, feliz, como siempre estabas. Nerviosa por elegir un vestido bonito para hoy. Disfruté muchos años haciéndolo a tu lado", ha recordado.

"Te echo de menos cada día.. pero hoy solo puedo pensar en que donde estés ya habrás organizado algún plan por tu cumpleaños. Que suertudos por allí que puedan celebrarlo contigo, aquí te pensaré aún más fuerte para que te pueda sentir un ratito", ha escrito.

"Feliz cumpleaños mi hermanita preciosa, ojalá estés orgullosa de mi, seguimos siempre. Te quiero con toda mi alma, porque es eterna y estará siempre con la tuya", ha terminado su carta acompañada de dos fotos en blanco y negro en las que aparecen Emi y Elena de niñas sonriendo en la cama.

Este emotivo post resuena con más fuerza después del estreno de Mis ganas ganan, el documental que recoge día a día la lucha hasta la muerte de Elena Huelva contra el cáncer.

Un documental benéfico impulsado su hermana Emi, que a través de una beca con el nombre de su hermana recauda fondos para la investigación del sarcoma de Ewing, la enfermedad que tenía la influencer.