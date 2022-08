Encuentran a una tiktoker de 26 años apuñalada en su piso de San Petersburgo

Pocas veces nos toca escribir sobre crímenes tan peliagudos como el de Anastasia Grishman, una tiktoker y "actriz para adultos" con más de 300.000 seguidores en la red musical. Allí redirigía a su perfil de Instagram que ahora suena macabro (g.rshmn.dead, cerrado hace unas horas) y a su página de Onlyfans, donde al parecer le iba muy bien. Hasta ayer.

La influencer fue hallada sin vida y con signos de apuñalamiento. Medios como el británico The Sun informan que fueron sus amigos los que dieron la voz de alarma después de no tener noticias de ella durante algunos días. No podían contactarla por teléfono, algo que parecía sospechoso para sus costumbres, y cuando la policía fue al piso descubrió el cadáver de la joven. Tenía 26 años.

El mismo medio describe que el cuerpo fue encontrado en la bañera y con al menos seis puñaladas, según fuentes policiales, que además detallaron que el homicidio se cometió en el dormitorio pese a encontrar a Anastasia en el cuarto de baño.

Las sospechas han recaído inmediatamente en el novio de la víctima, un hombre de 24 años con el que a veces compartía protagonismo en los vídeos que subían a Only Fans. Tras una búsqueda exhaustiva por parte de las autoridades, se le pudo detener y la información policial dice que confesó el crimen de la tiktoker, quien también actuaba bajo los nombres de Nana y Anastasia Khamlovskaya.

La víctima era conocida por su pasión por los tatuajes, y de hecho era su segundo trabajo, según ella misma llegó a comentar en redes sociales. Aunque Instagram ha cerrado su cuenta, en TikTok acumula 14 millones de likes y, como suele pasar en estas ocasiones, se ha disparado la lista de seguidores que se lamentan por su pérdida.

Una tragedia agudizada por tratarse de un asesinato, que probablemente suponga una condena severísima para el homicida. En redes se pueden encontrar ahora mismo innumerables homenajes y cuentas fake, en la mayoría de casos para recordarla con ternura.