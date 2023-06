¿Está prohibido vapear en Twitch? La nueva norma que ha confundido a los streamers

Cuando Twitch anuncia algún cambio dentro de su normativa, hay ocasiones en las que al leerlo muy por encima los usuarios pueden llegar a confundirse y crear equivocaciones en el momento de hablar sobre estas novedades. Y, por lo que parece, esto es precisamente lo que ha ocurrido recientemente con las nuevas normas de branded content que ha compartido la plataforma, en la cual se menciona la prohibición del vaping, algo que ha sorprendido a muchas personas.

Pero, pese a que pone que entre los elementos no permitidos se incluye el vaping, la realdad es que esto no afectará para nada al uso que le dan muchos creadores de contenido, por lo que no se trata más que de un malentendido. El motivo por el que no les afectará es que estas nuevas normas hablan sobre los contenidos que pueden o no pueden promocionar los streamers.

Por ello, lo que no tendrán permitido es influenciar y animar a otras personas a consumir productos relacionados con el cannabis, como puede ser su consumo en vape; pero sí que podrán hacer un uso personal de él. Por tanto, los streamers vapean, pero no lo promocionan entre su audiencia con fines comerciales no se verán afectados en absoluto, ya que no estarán incumpliendo ninguna norma.

Aun así, parece que mucha gente se ha sentido confundida frente a esta normativa, especialmente porque muchas personas han compartido imágenes recortadas en las que no se muestra todo el contenido que se incluye. Por ello, debido a que muchas de las que han circulado por la red han excluido el apartado en el que señalan que las normas se aplican al branded content, cientos de personas se han visto afectadas y han confundido esta nueva normativa. Pero, por suerte, son muchas las personas que también se han sumado a aclarar estos malentendidos y poco a poco la comunidad está empezando a entender a lo que se refería realmente este cambio.