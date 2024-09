Un extrabajador de Rockstar confirma que GTA 6 podría retrasarse

GTA V se lanzó en el año 2013 y desde entonces la franquicia no ha recibido una nueva entrega. El buen funcionamiento del juego en todas las plataformas en las que se lanzó y la longevidad fruto del entretenido online dio pie a una impresora de dinero, un éxito inapelable que quitaba cualquier urgencia respecto al lanzamiento de la sexta parte. Y eso aplica también ahora, a pesar de que ya se haya establecido una fecha de lanzamiento para GTA VI.

Si las cosas no cambian, saldrá en 2025. Sin embargo, las cosas pueden cambiar hasta el último minuto, como asegura Obbe Vermeji. El desarrollador neerlandés fue el director técnico de Rockstar desde 1995 hasta 2009, viviendo los principales estrenos de la saga, aquellos que la llevaron al estrellato. Y tiene claro que, hasta mayo de 2025, cualquier retraso es posible.

"La decisión de retrasar GTA IV se hizo 4 meses antes de la fecha original de lanzamiento. Más allá es difícil tomar esa decisión. R* probablemente aún no está en posición de determinar si llegarán a 2025 antes de mayo, más o menos. Además: GTA VI venderá durante más de 10 años y no hay competidores de los que preocuparse. No van a lanzar el juego hasta que estén 100% contentos con él. No importa lo que dijera el tráiler. No tengo información de dentro. No he hablado con nadie".

Con estas palabras, Obbe Vermeji deja clara la situación que seguramente se esté desarrollando dentro de la compañía. Además, los tiempos han cambiado, la industria del videojuego está en un momento de crisis y es muy complicado lanzar un blockbuster de esta categoría. GTA VI se puede permitir ir con calma y está claro que llegará cuando llegue. Sin pausa, pero sin prisa.