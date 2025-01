GTA VI podría costar 100 euros según un analista: ¿un cambio clave para la industria de los videojuegos?

La expectación por GTA VI, el próximo gran título de Rockstar Games, no deja de crecer, y con ello las discusiones sobre su posible impacto en la industria. Según el analista Matthew Ball, el juego podría lanzarse a un precio significativamente superior al estándar actual de los títulos AAA, alcanzando los 90 o incluso 100 euros. Esta cifra, de confirmarse, supondría un cambio histórico en el sector de los videojuegos.

En su extenso informe sobre el "Estado de los videojuegos en 2025", Ball argumenta que Grand Theft Auto VI, por su envergadura y relevancia, está en una posición única para justificar un precio más alto. "Romper esa barrera clave de precios podría ser el catalizador que la industria necesita para replantear su modelo de negocio", asegura el analista. Según sus estimaciones, el lanzamiento de GTA VI podría generar más de 3.000 millones de dólares en ingresos y vender hasta 40 millones de copias en su primer año, lo que también incentivaría la venta de consolas como PS5 o Xbox Series X|S.

El informe destaca que el precio actual de los juegos AAA, que ronda los 70 dólares (80 euros en Europa), no se ha ajustado completamente a la inflación ni al aumento de los costes de desarrollo en las últimas décadas. Empresas como Sega, Capcom y Ubisoft han intentado implementar cambios graduales desde 2020, pero Ball cree que GTA VI podría ser el detonante para establecer un nuevo estándar.

No obstante, esta estrategia no está exenta de riesgos. Muchos jugadores consideran que el precio de 80 euros ya es elevado, y un incremento adicional podría limitar el acceso al título, especialmente para quienes no son seguidores habituales de la saga. Algunos críticos también argumentan que esta medida podría acentuar la brecha entre jugadores casuales y los entusiastas más comprometidos, perjudicando la accesibilidad del mercado. Sea como sea, mientras Take-Two Interactive y Rockstar Games guardan silencio, los fans y analistas seguirán debatiendo sobre el impacto potencial de este cambio.