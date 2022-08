Jorge Cyrus habla sobre Nerea y Charlie tras borrar su Instagram: "Se están diciendo mentiras"

La bio de Jorge Cyrus en TikTok dice "Si esto te parece un show no entres a mi lG" a la hora de escribir estas líneas, pero por mucho que busques su perfil en esa plataforma no podrás encontrarlo. Desaparecido de la faz de la tierra, y tiene pinta que de forma definitiva, después de la batalla que está librando en redes contra Nerea, la 'viuda' del también tiktoker Charlie.

Jorge rondaba los 450.000 seguidores esta mañana en Insta, una cifra muy respetable, pero suponemos que la presión que le está llegando desde Twitter ha sido suficiente para cerrar la red social posturera. No está el horno para bollos, y ya hace unas horas sus publicaciones tenían bastantes comentarios despectivos.

Todo viene, por si no te has enterado todavía, a raíz de cómo algunos creadores de contenido han aprovechado la muerte de Charlie para mandar cuestionables condolencias a Nerea. Entre los pésames aparentemente más sinceros también hay canciones, lloriqueos exagerados y en general un dolor sospechoso que ha podido con la paciencia de la pareja del fallecido.

"TikTok España es lo más hipócrita que me he tirado a la cara", decía en un tuit enfurecido y luego eliminado. "Siempre lo pensamos pero después de lo que ha pasado lo confirmo. Sois escoria". Pero, ¿qué ha pasado exactamente y a quiénes se refiere?

Resumiendo mucho, habla de gente como Jorge Cyrus y algunos compañeros suyos de agencia, quienes participan en un grupo de WhatsApp del que se han filtrado conversaciones muy comprometedoras. Hay influencers felicitándose por el "engagement" de sus contenidos relacionados con Charlie, y otros comentarios atribuyendo el éxito reciente del alicantino y su novia a su muerte.

Las palabras exactas que se han difundido son "morirse no tiene ningún mérito", y siendo esencialmente ciertas, son muy desafortunadas, inaplicables a esta situación y con una falta de tacto gigante. Fuentes anónimas acusan al fundador de dicha agencia (que ha cambiado varias veces de nombre) como autor de esas palabras, algo que por ahora nos ha sido imposible corroborar.

Ha sido el propio Jorge quien ha acabado confirmando la veracidad de las capturas, pero sin dar ni un nombre más allá del suyo. Visiblemente apurado por la situación, acaba de publicar un vídeo en TikTok que también dará que hablar, pese a reconocer que se ha puesto en contacto "con los allegados" para "demostrar que no ha tenido nada que ver" en la conversación.

"A mí me da muy mal rollo que haya tanta gente siguiéndole ahora que ha fallecido" es la única aportación que hace a esa conversación, publicada ocultando la identidad de los participantes. "Se me está dejando en muy mal lugar sobre algo que está pasando y creo que no hay que jugar con estas cosas", concluye, en referencia a los que le acusan de haber hablado en malos términos de Charlie o de su entorno.

El vídeo termina con una invitación que puede traer cola: "Creo que las personas que han hablado fuera de lugar deberían bajar la cabeza y decir que han sido ellos los que la han fastidiado. Deberían pedir perdón, pero no lo hacen". No sabemos a ciencia cierta a quién se refiere, y ni por esas deseamos una continuación de todo este inmenso jaleo.