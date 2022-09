"No seas pobre o te baneo": la última tendencia de Twitch es la sumisión financiera

Con la creciente lista de perversiones que asola Twitch, da para escribir un libro de costumbres chungas cada pocos meses. La última en revolvernos el estómago es la que ha protagonizado Karen Liao, una streamer a la que no se le conoce más mérito que posar en yates o exclusivos alojamientos.

En una premonición de lo que es su contenido en directo, hace solo un par de semanas se retrataba a bordo de un Rolls-Royce con un pie de foto honesto: "¿Me permites que te arruine la vida?". No lo dice en el tono pícaro de "no soy mala, a mí es que me dibujaron así", sino que juega con lo que se llama 'sumisión financiera'.

Sin llegar (todavía) a los 5000 seguidores en Twitch, la creadora de contenido se ha vuelto infame a nivel internacional después de que Dexerto destacara un momento embarazoso de su último stream. En el mismo, Karen ordena a un suscriptor que le done más dinero y que se suscriba con tono de ama sadomaso.

"No seas pobre" es la frase más controvertida, pero no la única que ha causado polémica. "¿Me acabas de mandar un dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas mariquita, vamos. ¿Sabes que de ese dinero solo me llegan 60 centavos? Como no te suscribas te voy a banear en 3, 2, 1..."

La sumisión financiera es precisamente eso: una técnica de humillación (voluntaria, eso sí) que utiliza métodos sadomasoquistas para manipular y someter a personas. Todo muy legítimo si te molan esas cosas, por qué no, pero el problema es que Twitch es una plataforma dirigida principalmente a chavales.

Karen ha pasado una línea que incomoda tanto si formas parte de la comunidad streamer como si no, aunque desde luego lo de las donaciones en Twitch ha tenido anécdotas de todos los colores. Desde pintarse nombres de suscriptores en el cuerpo a los insanos maratones de subs, más les valdría a las plataformas de streaming ponerse las pilas para tener espacios más éticos pensando en la audiencia. Vamos, digo yo.