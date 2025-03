Kick anuncia grandes cambios para que los streamers ganen dinero más rápido y fácil

Kick ha revelado una importante actualización en su programa de asociaciones para creadores de contenido, con el objetivo de facilitar y acelerar el proceso de monetización. La plataforma de streaming, que sigue consolidándose como una de las principales alternativas a Twitch, ha anunciado la reestructuración de su sistema de afiliación y verificación, haciendo que los requisitos sean más accesibles para los streamers.

El anuncio se hizo el 15 de marzo durante una emisión del Kick Talk stream, donde el CEO y cofundador de Kick, Ed Craven, conocido como Eddie, presentó las novedades. "KCIP ya no se llamará KCIP, ahora será Kick Partner. Eres socio de Kick en el momento en que entras en KCIP… Vamos a hacer que los requisitos para quienes deseen ingresar sean significativamente más alcanzables", explicó. Además, detalló que el sistema de monetización contará con tres niveles: Path to Creator, Path to Verification y Path to Partner, cada uno con requisitos más accesibles que antes. En este nuevo modelo, los creadores podrán obtener ingresos con mayor rapidez y sin tantas barreras como en el pasado.

Por ejemplo, antes se requerían 75 seguidores y 5 horas de streaming para comenzar a generar suscripciones, pero ahora solo es necesario cumplir con las horas en directo. Para la verificación, los requisitos han bajado a 10 suscriptores, 50 espectadores de media y 15 horas de streaming, reduciendo significativamente las cifras previas.

El nivel más alto, Path to Partner, también ha simplificado sus requisitos. Antes, los streamers necesitaban 100 espectadores de media, 1.500 seguidores y 50 horas de emisión en 15 días. Con la actualización, solo se requieren 75 espectadores de media, 250 seguidores y 30 horas de streaming.

Este anuncio llega poco después de que el CEO de Twitch, Dan Clancy, revelara en febrero un cambio similar para permitir a más creadores monetizar desde el primer día. Con estas novedades, la batalla entre las plataformas de streaming se intensifica, poniendo a los creadores en el centro de la estrategia.