El lugar de GTA 6 que está basado en una gran figura histórica española

Todavía queda más de un año para que GTA 6, la sexta entrega de la conocida saga de videojuegos, esté disponible para todos los fans, pero eso no significa que no se pueda empezar a hablar de muchos de sus detalles. El lanzamiento de su tráiler hace apenas unos días fue de lo más convulso, pero eso no impidió que batiese todos los récords de visualizaciones, y ahora el hype por conocer más novedades sobre el proyecto está por las nubes. Una pequeña curiosidad sobre el lugar en el que se ambientará el juego se ha convertido en la comidilla de los seguidores de la saga.

El nombre de la zona en la que sucederá toda la trama de GTA 6 es Leonida. No hay más que echar un vistazo a la estética del tráiler para darse cuenta de que el estado de Florida, en Estados Unidos, es el lugar que ha servido como referencia para dar forma a los edificios, las calles y los personajes que forman parte del juego. Para darle un toque creativo, los diseñadores de Rockstar han decidido bautizar al lugar como Leonida, una mezcla del nombre de Florida con Juan Ponce de León, el que es considerado como el primer explorador europeo en atravesar esa zona del mundo.

La elección de este nombre no tiene nada de aleatorio: de la misma manera que Juan Ponce de León exploró Florida, los jugadores llegarán en 2025 a este curioso lugar llamado Leonida, para explorarlo a fondo y descubrir todos sus secretos. Este pequeño detalle ha llamado mucho la atención tanto de los jugadores estadounidenses como la de los hispanohablantes del resto del mundo, que no esperaban ver una referencia histórica de este tipo en un juego como GTA 6. ¡Ahora tocará ser pacientes para esperar más novedades al respecto de todo lo que les aguarda a los fans de GTA en Leonida!