Markilokuras contra JCorko: ¿por qué le han expulsado de Minecraft Extremo y qué pasó con Marina Rivers?

En el cuello de Markilokuras se puede leer un "Don't Ban Me" seguido de un corazón, una broma que no lo es tanto porque al creador de contenido le han caído innumerables sanciones por, ejem, lokuras con k. Son como él llama a sus salidas de tiesto, y desde anoche puede poner una muesca más en su setup gaming.

"Este pavo es gilipollas bro", decía refiriéndose a su compi y también streamer JCorko. Un malentendido durante las partidas de Minecraft Extremo que ambos jugaban acabó con el de Badajoz haciendo una desagradable referencia a la novia de Corko: "Como te vea me voy a follar a la Marina [Rivers], la guarra esa de mierda".

Un silencio incómodo siguió a la vulgaridad, con un "la has liao" de la pareja de la tiktoker y una indiferencia absoluta del especialista en Fortnite. La tiktoker no tardó en responder, y con ello se armó un salseo gigante en la noche del martes: "Espero que no trates así a todas las mujeres, que no te dejen jugar más, y que pidas disculpas. Qué lamentable".

Dicho y hecho, los organizadores de Minecraft Extremo no tuvieron que esperar a la reacción de la influencer y le echaron por motivos evidentes. "Ya he dicho todo lo que tenía que decir a todas las personas que le ha molestado mi comentario", decía Marki, pidiendo no seguir con el jaleo montado entre los fandoms de uno y otro. "En el momento que lo dije ya sabía que no está bien", añade con un emoticono de risa, "Pero bueno yo sé como soy y como era y estoy bien". Telita.

Marki está acostumbrado a que le echen, cancelen, baneen o critiquen, porque sus exabruptos son conocidos desde hace años. Una tensa conversación con su madre, a la que "se le heló la sangre", se volvió viral cuando en un directo perdió la cabeza y se lió literalmente a golpes con un saco hinchable. Todo porque le sugirió poner el aire acondicionado durante una partida.

Sus continuas provocaciones, trashtalk y polémicas de todos los colores le acabaron costando extraoficialmente la plaza que tenía en Team Heretics, y aunque ha prometido enmienda (y es cierto que está más contenido), lo del tatuaje de su cuello debería tomárselo más en serio. No tanto porque le baneen (todos sabemos que Twitch no es especialmente cuidadoso en ese tema) como por el daño que puede hacer a otras personas. Y a sí mismo.