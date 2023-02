Mery Soldier sufre un vergonzoso chantaje: "Sí, hay fotos mías explícitas en internet"

Mery Soldier es una de las streamer que menos problemas tiene a la hora de hablar de su sexualidad y cómo ha pasado esa parte íntima por varias etapas de su vida. "Esto de ser famoso, ¿da más seguridad o todo lo contrario?", le preguntaba hace un par de años a Sr. Chetoo en un programa para Badoo, pero si esa pregunta se la hiciera a sí misma hoy, la respuesta sería complicada.

La madrileña ha publicado una captura de imagen que resume perfectamente el acoso al que muchas creadoras de contenido se enfrentan, pero un paso más allá: pidiendo dinero a cambio de no revelar 'secretos íntimos'. "Sé que lo que estoy haciendo está muy mal, pero me encuentro en una situación de desesperación", comienza un DM de Instagram que sigue con la revelación de que el chantajista encontró "fotos suyas explícitas para mayores de 18 años".

Escudándose en "una situación económica muy mala" pide que le "envíe dinero a una dirección de Paypal", lo que aseguraría que las fotos no sean publicadas "en Twitter, por redes, grupos y todos lados". Un delito en toda regla, que no ha acobardado a la streamer.

"Nunca cobré por esas fotos ni nunca he sacado nada económico por este tema, hago nudismo y topless en la playa desde que tengo uso de razón por lo que me veáis las tetas me preocupa un total de cero", asegura. "Eso sí, lo que me comí un huevo de acoso y extorsiones por ellas durante 12 años".

No es ni de lejos la primera vez que sale el tema, algo que no ha tenido problema en reconocer o incluso comentar. "Sois libres de pajearos lo que queráis, son de acceso libre y no puedo quitarlas de internet por mucho que denuncie. Los que lleváis conmigo muchos años ya os sabéis de sobra esta cantinela. Eso sí, en silencio y a mí dejadme tranquila".

Se da el hecho de que Mery ha sido la cabeza visible en campañas contra el ciberacoso a mujeres en general y streamers en concreto, una lacra que en su caso no ha causado el efecto que el estafador pretendía. "Nuevamente, te pido perdón", concluía el mensaje de coacción, donde deja claro que luces no le sobran.