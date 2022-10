Adiós a Spiriman, el inspirador médico y youtuber que narró su cáncer en redes

Antes de ubicarte con lo que seguro que ya has oído, te reto a que encuentres un vídeo subido por Spiriman en el que no sonriera. Tal era la vitalidad y alegría de Jesús Candel (su nombre real), que esta mañana ha perdido la batalla contra el cáncer de pulmón al que se enfrentó con garra.

Spiriman, que tenía 46 años, era conocido en YouTube mucho antes de contar que padecía cáncer. Médico en la sanidad pública, padre de cuatro hijos y residente en Granada, sus primeros vídeos reivindicaban con firmeza mejorar el sistema sanitario. La crudeza de sus ataques, tanto a directivos hospitalarios como a políticos, le ganaron una fama de no arrugarse ante nada, y por supuesto una poderosa colección de enemigos y aliados casi a partes iguales.

Fue a partir de una convocatoria suya en redes, allá por 2016, cuando movilizó a unas 80.000 personas contra el proyecto del gobierno andaluz de fusionar los hospitales Virgen de las Nieves y San Ceciclio. Desde entonces, el nombre con el que lo apodaron sus compis de colegio (porque su abuelo se inventó un deporte, el spiribol) despegó en varias plataformas sociales, pero especialmente en YouTube.

"Nunca me plantearé cambiar mi discurso porque soy así en mi vida normal", dijo en una entrevista a El Español hace dos años. "Yo lucho por los derechos. A mí no me preocupan las denuncias", añadía, en una etapa de su vida en la que había sido inhabilitado en varias ocasiones. En su canal lo contaba al detalle, siempre desde su punto de vista, y era habitual verle en programas de televisión.

Su insistencia en nombrar a algunos representantes públicos le valió una condena por injurias y calumnias ratificada el pasado verano, pero incluso en sus vídeos tocando temas más serios siempre salía un entusiasmo por lo que hacía, con mucha fe en poder mejorar servicios básicos y de paso recomendando hacer deporte para canalizar energías. Cuando todo parecía más o menos controlado en su vida, llegó la pandemia y la peor noticia.

En 2020 anunció que le habían detectado un cáncer de pulmón que le dejó "hecho polvo". A partir de entonces redobló sus esfuerzos físicos, llegó a crear la fundación UAPO (Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos) y multiplicó su ya abundante presencia en redes. Algunos vídeos fueron extremadamente polémicos, como aquel en el que decía que "el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere". Lo hacía argumentando que "la actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros".

Como suele suceder en estos casos, el seguimiento de Spiriman en redes ha sufrido un repunte en todos sus perfiles, y las redes se han volcado en su recuerdo. Tanto de los momentos buenos como de los malos, algo que Jesús tenía previsto y ha querido cerrar su canal de YouTube con un vídeo tan efusivo como lo era él en vida.