Una mujer corre en topless por su pueblo por un importante motivo

Louise Butcher, de 50 años, suele correr por Braunton, Devon, con la mitad superior de su cuerpo descubierta. Esta madre de dos hijos se sometió a una mastectomía en 2022 y ahora corre en topless para crear conciencia.

Ya ha participado en un maratón virtual de Londres y planea correr el maratón real el próximo año.

Louise se ha hecho conocida en su pueblo por correr sin camiseta y dice que se siente "normal". Ella dijo: "Es realmente enriquecedor y lo hago todos los días".

"Hice un maratón local el domingo y tuve una enorme efusión de amor", ha asegurado.

"Está abriendo la conciencia sobre el cáncer de mama y ayudando a normalizarlo un poco", ha dicho sobre los motivos por los que corre sin camiseta.

"¡Se siente raro cuando uso una camiseta para correr! Salí el otro día con un top porque hacía un poco de frío y normalmente me lo quitaba cuando calentaba, y esta mujer me paró en la calle y me preguntó por qué llevaba un top".

A Louise le diagnosticaron cáncer de mama lobulillar en abril de 2022. Esta mujer británica, que trabaja como voluntaria en una fundación benéfica, descubrió un bulto en su pecho al examinarse ella misma, y ​​el diagnóstico fue confirmado mediante una ecografía.

Se negó a permitir que el diagnóstico o el tratamiento de radioterapia le impidieran correr y completó la carrera del año pasado en cinco horas y cinco minutos.

Sobre su razonamiento para querer correr en topless, Louise dijo: "El año pasado fue tan oscuro con el cáncer, correr en topless no me sentí valiente, sentí que necesitaba hacerlo".

"Cuando lo hice por primera vez, no fue difícil, simplemente me sentí un poco raroa, pero ahora no parpadeo, es lo que soy ahora".

"Antes del diagnóstico corría una o dos veces por semana, pero seis meses antes de que me diagnosticaran comencé a entrenar para la maratón virtual y desde entonces no he parado: he corrido tres maratones en los últimos 12 meses", ha sentenciado.

"Se trata simplemente de inspirar a las mujeres a tener una actitud positiva hacia su cuerpo, incluso a las mujeres que no han tenido cáncer de mama".