Naim Darrechi, detenido tras agredir y escupir a unos periodistas en México

Desde que Naim Darrechi se mudase a México y empezase su relación de pareja con Yeri Mua, no son pocos los titulares que ha ocupado por los problemas que ha tenido allí. De una detención por consumo de marihuana en la vía pública a las acusaciones cruzadas con su ahora, de nuevo, novia, por un episodio de violencia entre ellos, son pocas las semanas en las que el influencer no da de qué hablar a los amantes del chismorreo. En esta ocasión, Naim Darrechi vuelve a protagonizar una polémica por unas agresiones a periodistas en un aeropuerto, mientras estos grababan a su pareja y le hacían preguntas de forma insistente y cortándole el paso.

La pareja estaba volviendo de un viaje cuando se vio acorralada por los medios en el aeropuerto. Parece que no estaban de humor como para responder preguntas, pero los periodistas siguieron insistiendo a Yeri Mua, hasta el punto de que no pudiesen seguir caminando con sus maletas para salir del aeropuerto. Naim Darrechi, enfadado con lo ocurrido, reaccionó de forma violenta y empezó a increpar a los periodistas. Como estos no se apartaban, decidió escupirles y empezar a dar golpes a su equipo de grabación. Sus acciones llamaron la atención del personal de seguridad, y acabó siendo arrestado en el aeropuerto.

Dado que la pareja está más que acostumbrada a estos pequeños conflictos, Yeri Mua no se mostró demasiado preocupada en redes con lo ocurrido, sabiendo que su novio sería liberado más pronto que tarde. Poco después de estas virales imágenes de la detención, Naim Darrechi ha vuelto a su actividad normal en redes, aunque se ha tenido que encontrar comentarios muy desagradables en sus posts a su vuelta. Muchos mexicanos han acudido a sus perfiles para lanzarle insultos y exigirle que se marche de su país.

Viendo la capacidad de aguante que estos dos influencers han demostrado frente a sus anteriores polémicas, es poco probable que este "pequeño incidente" les pase demasiada factura a nivel mental. ¡Las aventuras de Naim Darrechi y Yeri Mua continúan!