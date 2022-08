Numerosas tiendas de campaña se incendian en los festivales de Reading y Leeds

El exito de la serie documental "Trainwreck: Woodstock '99" lanzada recientemente por Netflix ha generado una gran discusión sobre el mundo de los macrofestivales, sobre la seguridad de los mismos y ha dejado a la gente que alucinada de que cosas como las que se ven en el documental pudieran pasar en un festival de esas magnitudes.

Aquel festival con 250.00 asistentes y uno de los carteles más imponentes de la historia que incluía entro otros muchos nombres a James Brown, Jamiroquai, Metallica, Rage Against The Machine, Alanis Morissette, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers y Korn fue un auténtico desastre organizativo.

El festival terminó con la gente haciendo hogueras durante la actuación de Red Hot Chilli Peppers. El fuego se convirtió en violencia y vandalismo, lo que resultó en la intervención de escuadrones antidisturbios. Cajeros automáticos y varios semirremolques fueron saqueados y destruidos.

Recientemente se han vuelto virales unas impactantes imagenes de tiendas de campañas en llamas durante dos festivales británicos, Reading y Leeds que puedes ver dándole play al vídeo que ilustra esta noticia.

Por suerte lo que ha ocurrido en estos dos míticos festivales británicos, que comparten cartel y se celebran a la vez, está muy alejado de los sucedido en el infame Woodstock 99 pero sin duda las aterradoras imagenes han hecho que me acordara instantaneamente del documental que había visto hace poco en Netflix

La policía respondió a las denuncias de "desorden y quema de tiendas de campaña" en los sitios del festival de Reading y Leeds durante el pasado fin de semana los días 25, 26 y 27 de Agosto.

Durante el fin de semana miles de fanáticos de la música acudieron en masa a Little John's Farm en Reading y Bramham Park en Leeds para ver actuaciones de artistas como Arctic Monkeys, Megan Thee Stallion, The 1975, Bring Me The Horizon, Halsey, Dave y mucho mas.

Se compartieron imágenes de ambos sitios en las redes sociales que mostraban la quema de tiendas de campaña en ambos sitios, con otros informes de objetos arrojados y otros incidentes de desorden.

Imagenes de los incendios tras Arctic Monkeys

Un asistente al festival logró capturar imágenes de tiendas de campaña que se incendiaban alrededor de los campamentos del Festival de Leeds 2022. Annie Clapperton, 22, Manchester, llegó al festival de Leeds el jueves para disfrutar de artistas como Arctic Monkeys y Dave.

Sin embargo, después de que los Arctic Monkeys terminaron su presentación el domingo por la noche, se desató el infierno y Annie regresó a su tienda y descubrió que la habían cortado y rebuscado. La noche se volvió cada vez más insegura cuando otros asistentes al festival comenzaron a prender fuego a las tiendas de campaña, provocando varios incendios dentro y alrededor de cada uno de los campamentos.

Por suerte la cosa quedó en un susto, los fuegos fueron controlados, las personas que los habían causados expulsadas de los recintos y nadie resulto herido.

Un portavoz de la policía de West Yorkshire dijo: "Si bien se recibieron algunos informes de comportamiento antisocial, no se hicieron informes a la policía de West Yorkshire sobre ningún desorden grave en el festival durante la última noche.

"Somos conscientes de incendios esporádicos en tiendas de campaña, que fueron atendidos por jefes de bomberos en el lugar, y luego expulsaron a las personas. No se requirió asistencia policial".