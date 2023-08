TAKE IT SERIOUSLY

Padres acusan al videojuego Roblox de permitir hacer apuestas a sus hijos menores de edad

Los padres de varios menores de edad jugadores de Roblox han denunciado a la compañía detrás del videojuego por no hacer lo suficiente por detener a los sitios de apuestas con su moneda digital, e incluso obtener un beneficio por las transacciones que en ellos se realizan.