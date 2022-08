Paparruchadas para la erección y el placer sexual

Más información Homeopatía sexual: los mayores timos de las pseudoterapias para el sexo

Los "afrodisíacos naturales" son la homeopatía sexual de los herbolarios y las tiendas esotéricas; meras paparruchadas; creencias absurdas sin ningún fundamento, pero siempre estarán, a pesar de la crisis y la inflación, demandadas por miles de adeptos. En la era de los filtros en las fotos y en los videos que difuminan la realidad, la depilación láser integral y el blanqueamiento anal, hay quien sigue fiel a este placebo clásico.

Jabones esotéricos para la atracción sexual

Existe un mercado de pastillas de jabón dotadas de ciertas energías y poderes mágicos como la atracción del dinero, el amor, y también la pasión y el sexo. Cada pastilla ronda los nueve euros, y en su modo de empleo no se andan con rodeos para que te la gastes cuanto antes y vuelvas pronto a comprar otra abrazado a la fe de algún efecto imaginario: "Cuanto mayor sea la parte de tu cuerpo en la que emplees el jabón, más efectivo será su uso, por lo que se recomienda su uso en el baño o ducha" reza en sus descripciones. Evidentemente, su eficacia no irá más allá de mantener a raya la higiene, si tienes suerte y no te provoca una dermatitis, pero no vas a follar.

Infusión para eyacular como un sifón

En la literatura de los afrodisíacos de herboristería, existen innumerables recetas de hierbas para todo tipo de soluciones sexuales. En cuanto a eyacular como un sifón, proponen mezclas con ginseng, damiana, zarzaparrilla, raíz de la flor del vellón y raíz falsa de unicornio para mejorar la salud y la fuerza de los genitales, y para aumentar la producción de esperma. Que se te pase por la cabeza mejorar tu esperma con infusiones, quizás no sea el mejor indicador de tu salud mental. En la López Ibor ya tienes tu plaza garantizada.

Cuerno de rinoceronte para empinar

Es un falso mito de la tradición china que el cuerno de rinoceronte sea afrodisíaco, pero hay muchas personas de espíritu titubeante que creen en los efectos mágicos del cuerno pulverizado de un rinoceronte adulto porque lo comentó un oriental imaginario hace siglos. Pero si cientos de personas tomaron chupitos de lejía para curar el covid-19 porque lo dijo un curandero chalado, ¿por qué no va a ser verdad que consumir cuerno de rinoceronte erecte lujuriosamente al hombre y excite a la mujer como a un miura desbocado?

El timo de los perfumes con feromonas

La industria cosmética lleva décadas sacando la pringue a estos productos servidos en pequeñas dosis que supuestamente ayudan a atraer a las personas del sexo contrario gracias a unas supuestas hormonas humanas; la androstenediona, que se encuentra en el sudor y el semen masculino; y el estratetraenol, que se encuentra en la orina de las mujeres, y que aumentan el atractivo frente a los demás. Se venden en sexshops y tiendas esotéricas para despedidas de soltero/a, a vírgenes y a gente desesperada, pero a nunca a nadie le han funcionado.