Pregón de Chanel en el Orgullo: "A todos los hombres y mujeres a los que he querido, gracias por enseñarme a amar sin prejuicios"

Que Chanel dé el pregón de las fiestas del Orgullo Gay en Madrid no es solo un honor sino un compromiso serio: "Desde el día en que se me ofreció esta oportunidad, he estado pensando en la suerte que tengo, pero también en la responsabilidad que esto implica", dijo con un vestido multicolor para la ocasión.

Y es que el espíritu del arcoíris, que siempre ha rodeado al fenómeno eurovisivo, envolvía evidentemente la celebración más esperada para el colectivo LGTBi+, con un lema este año que "se enfrenta al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia". Para Chanel, la emoción era doble porque "son palabras que han atravesado mi vida" al haber sufrido "racismo y bullying".

La masa de gente que quería participar del primer día de fiesta total se congregó primero en diversos puntos de Chueca, y luego gran parte de ellos acudieron a la tradicional plaza de Pablo Zerolo, donde no cabía nadie, para escuchar a Chanel Terrero (acompañada por La Plexy).

Icono absoluto para parte del colectivo, existen voces críticas con que sea ella la que dé el pregón: "Entiendo que hay gente que cree que no soy la indicada para estar aquí , porque 'no pertenezco' al colectivo, pero sí me siento parte. Por eso estoy orgullosa de subirme a este escenario y de poder dar voz en esta celebración".

Los aplausos superaron a unos minúsculos abucheos, y el discurso siguió con determinación: "Sé que muchos de los que hoy estáis aquí, habéis sido despreciados por vivir vuestra vida... Y no puedo imaginarme por todo lo que habéis tenido que pasar. Pero os quiero prometer que lucharé para que cada uno reciba el Orgullo que merece. ¡Vamos a convertir los insultos en gritos orgullosos!".

Era justo la mecha que se necesitaba para encender al respetable, que la vitoreaban entre versos de 'SloMo', su tema estrella: "siempre primera, nunca secondary". "Ahora es esencial que las minorías presentemos un muro infranqueable. No se trata de ser respetado ames a quien ames, se trata de que te respeten seas quien seas".