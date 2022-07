¿Por qué no ha empezado Karmaland?

Es difícil explicar, si no sabes nada de servidores privados, por qué no ha empezado la nueva temporada de Karmaland hoy, tal y como estaba previsto. Los retrasos son algo de lo más normal en un sector donde da la sensación que los espectadores tienen mucho tiempo libre, pero lo de hoy ha sido un poco de traca.

382.000 espectadores en algunos canales de Twitch (Rubius), otros centenares de miles en YouTube y nosecuantos más (porque es complicado medirlo) han copado las audiencias del día en el que todo iba a ponerse en marcha de nuevo aunque al final no.

Lo de Rubius es además un récord personal, con doble mérito porque el pobre no estaba haciendo nada. No hubo manera de conectarse al servidor de Karmaland V y no hubo forma de ver nada de nada, porque lo que parecía un problema de los 'dioses' acabó afectando hasta a Mojang.

Es la segunda vez en pocas semanas que el creador de Minecraft tiene que reconocer su incapacidad para jugar al título de moda (una moda que ha durado 11 años, y los que quedan), aunque a la audiencia le da completamente lo mismo. Como a alguno de sus creadores, por lo menos de cara a la galería.

WillyRex se alegraba en la mañana del sábado por lo poco que quedaba para arrancar su último proyecto, y como si no hubiera pasado nada, después del fail del estreno repetía el mensaje minutos después de dar por imposible el pistoletazo de salida.

Nadie duda que estaría disgustado y que lamentaba el retraso (Vegetta sí dejó constancia en su Twitter), es solo que se agradecería que por una vez se cumplieran los horarios, las promesas y los planes, porque por cada docena de streamers que tienen que pringar un sábado de madrugada, hay decenas de miles de fans esperando que lo hagan. ¿Te imaginas que sucediera con un partido de basket o el inicio del próximo mundial de fútbol? Pues eso.

Sabemos que son cosas que se les escapan, que hay fallos técnicos, provocados o no, que la informática tiene sus complejidades y lo que quieras. Es solo que por una vez nos gustaría puntualidad, que los espectadores también tenemos cosas que hacer.