¿Qué es ser un Chad y cómo convertirte en uno de ellos?

En Internet puedes encontrar una gran variedad de términos, desde 'basado', 'ratio', 'Karen' o 'Cayetano', pero desde hace un tiempo ha aparecido el ser maestro, o como suelen llamarlo, el 'Chad'. ¿Qué es ser un Chad y qué es lo que puedes hacer para convertirte en uno? Saca papel y boli, porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber.

Para empezar, un pequeño apunte: este término hace referencia a los hombres, pero si queremos hablar de su equivalente femenino, utilizamos 'Stacy'. Ahora sí, vamos a lo importante, ¿qué es ser un Chad? Se define como un 'macho alfa', un hombre joven y heterosexual, de unos 20 a 30 años, y que no necesita esforzarse para demostrar su superioridad tanto física como sexual.

Representa al superhombre que no se doblega ante nada ni ante nadie, un lobo solitario que tiene a cualquier mujer a sus pies. El Chad se representa como la antítesis del 'Incel', y por ello no han dejado de surgir en redes sociales comparaciones como 'Virgin vs Chad' o el 'Gigachad'.

Pero ¿quién representa a los Chads? Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras, e Internet eligió al modelo y culturista ruso Ernest Khalimov como representante de los Chads. Él, obviamente, se mostró encantado y agradeció los buenos mensajes.

Si has llegado hasta aquí y quieres convertirte en un verdadero Chad, ahí van ciertos trucos que necesitas: en primer lugar, tienes que cuidar tu alimentación. Se acabó la comida basura, ahora tienes que seguir la dieta de Mr. Jagger y alimentarte solo de brócoli. Lo siguiente que tienes que hacer, y que tiene que ver con lo anterior, es hacer ejercicio. Te tienes que convertir en un hombre poderoso a nivel muscular, porque ya se sabe que los Chads son irresistibles físicamente. Y si no, mira a Johnny Bravo.

Cuando tienes el cuerpo entrenado y tu alimentación cuidada, es hora de hacer algo con tu peinado. Fácil y sencillo: un tupé hacia atrás que hará resaltar tu rostro esculpido (si no lo tienes, mala suerte, ahí no hay much que hacer). Ahora que ya tienes el combo completo, tienes que salir a la calle a conquistar a todas las mujeres: puede que al principio sea difícil, pero recuerda que ahora eres un Chad y nada te frena.

Por último, no te olvides jamás de quién eres. Tu pasado siempre te acompañará y añadirá misterio a tu persona, solo que ahora eres un Chad irresistible. Eso sí, muchos recomiendan que para ser un Chad maestro, lo primero que hagas sea desinstalar el LOL… ¿Estás dispuesto?