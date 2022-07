La respuesta de Carmen al drama de Carla y Noelia en TikTok: “Me habéis jodido la vida”

Dentro de todo el drama que se está creando estos días en TikTok entre las ya archiconocidas Noelia Moya y Carla Flila hay una persona que no se había pronunciado aún, pero su silencio se ha terminado.

La famosa Carmen, con quien supuestamente Noelia le fue infiel a Carla, se ha mantenido al margen de toda polémica pero ha llegado a un punto en el que ha tenido que romper su silencio: "Lo hago por presión social".

Carmen reconoce que desde el primer momento que se conocieron en Maldivas se llevaba muy bien con las dos. Tras una discusión de pareja Carmen apoyó y sirvió de hombro en el que llorar a Noelia pero que en ningún momento estuvieron solas.

Tras el viaje siguieron manteniendo el contacto las tres. En la ya muy conocida noche de fiesta en la que Noelia desapareció, comenta que Carla comenzó a llamarla "faltando al respeto y presentándose allí con varios amigos", de forma no muy amigable, llegando al punto de tener que llamar a la policía.

"Me están acusando de una infidelidad que no he cometido" asegura. Afirma también que está recibiendo mucho acoso con insultos sobre su físico y amenazas: "Me habéis hundido la vida", concluye.

Por otro lado, Carla ha salido en defensa de las historias que realizó Noelia y que ya hablamos anteriormente. Asegura que tiene la verdad y la conciencia muy tranquila, "hay gente que piensa que es mentira y lo hemos hecho para ganar seguidores".

La pelea que desencadenó todo el drama entre las tiktokers viene porque ambas tenían dos proyectos juntas. El primero de ellos era el rodaje de un videoclip, con el que Carla no se sentía a gusto porque sería fingir y el segundo un viaje a Tomorrowland al que también dijo que no, pero que Noelia si quería ir.

Una vez las cosas se calmaron tras la discusión, Carla apunta que Noelia le dijo a una amiga: "Que se vaya al hotel que esta noche voy a acabar con PUM (Carmen)". Además reconoce que ha intentado dejar la relación varias veces pero que no pudo porque, admite, "tenía dependencia emocional".

Está más que claro que esto va para largo. Por el momento han hablado las tres implicadas ¿quién responderá a quién? ¿Veremos un Carla vs. Noelia en la Velada del Año 3? IBAI HAZLO.