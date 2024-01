Riot Games despide a más de 500 trabajadores a nivel mundial, lo que supone el 11% de su plantilla

Aunque hace nada que las redes se sorprendieron con los despidos masivos que hubo en Twitch, nadie se esperaba que fuera a llegar una noticia similar por parte de Riot Games. Porque, aunque ya hace tiempo que la comunidad sabe que la plataforma de streaming no estaba atravesando su mejor momento, la mayoría no esperaban que una de las desarrolladoras de videojuego más importantes se encontrara en una situación similar. Esto es algo que la propia empresa ha revelado a través de un comunicado, en el cual han compartido la decisión de eliminar un total de 530 roles a nivel mundial, lo que supone un 11% de su plantilla.

Pese a que hasta ahora habían conseguido evitar los despidos, Riot confiesa que, finalmente, tomar esta decisión se ha convertido en "una necesidad", ya que consideran que es algo "fundamental para el futuro" de la empresa. Porque, tal y como comparten en el comunicado, en estos momentos la empresa quiere reenfocarse en menos proyectos de alto impacto, lo que les permitirá "avanzar hacia un futuro más sostenible". De esta forma, esperan poder llegar a cumplir con los nuevos objetivos que se han marcado: centrarse en "las áreas que tienen el mayor impacto" en la experiencia de los jugadores, y reducir la inversión en aquellas que apenas tienen impacto.

Esto es algo que ha pillado totalmente por sorpresa a los jugadores de League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics o Wild Rift, quienes no se esperaban esta oleada de despidos dentro de la empresa. Por ello, muchos han empezado a preocuparse por estos empleados, quienes no saben si ya conocían la situación en la que se encontraba la empresa o si les ha llegado la noticia de forma inesperada. Pero, por lo que parece, hay opiniones muy divididas, ya que muchos de los trabajadores afectados han compartido este comunicado en sus redes, momento en el que algunos se han mostrado especialmente agradecidos; y otros han confesado que este trabajo estaba acabando con ellos. Sin duda, nunca es agradable recibir una noticia como esta, por lo que les deseamos mucha suerte a todos estos trabajadores.