Roban a una streamer de IRL durante su viaje por Madrid: sus espectadores intentaron advertirle

Por mucho que parezca que uno se encuentra en un lugar tranquilo y seguro, cuando se está de viaje en una ciudad o un país en el que apenas conoce los lugares por los que pasea, es importante estar atento en todo momento, ya que nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Porque, tal y como le ha ocurrido a la streamer de música e IRL, Ira_aba, durante su viaje por Madrid, un pequeño despiste ha sido suficiente para que un ladrón se le acercara por detrás de ella y le robara el móvil, algo que ha quedado grabado en su directo de Twitch.

No es la primera vez que un streamer de IRL se encuentra con una situación como esta, pero, aunque hay ocasiones en las que los espectadores han conseguido advertirle antes de que les robaran, esta vez la chica no se ha dado cuenta a tiempo. Porque, aunque han empezado a avisarla cuando el hombre que tenía detrás se ha puesto detrás de ella y le ha abierto la bolsa, debido a que estaba hablando en ese momento, no ha llegado a leer el chat.

Por ello, cuando ha leído el chat y se ha dado cuenta de la situación, ya era demasiado tarde para encontrar al hombre. Y, aunque al principio la chica parecía un poco confundida con estos mensajes, cuando finalmente ha comprobado su bolsa, se ha dado cuenta de que le han robado el móvil que llevaba guardado, motivo por el que finalmente ha decidido terminar el directo para pensar qué hacer.

Por suerte, su cámara ha conseguido grabar claramente la cara del ladrón, por lo que ha podido ir a la policía y entregarles este VOD para que puedan identificarle. Aun así, la streamer ha explicado que no ha conseguido recuperar su teléfono antiguo, por lo que ha tenido que comprarse uno nuevo para cambiar todas sus contraseñas. Ya son varios los streamers de IRL que han sufrido algún altercado mientras estaban en directo, por lo que habrá que esperar que no sigan aumentando, y que estos creadores puedan seguir haciendo directos con total seguridad.