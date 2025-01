Sony revoluciona el gaming presentando una tecnología que permitirá oler los videojuegos

Sonyha deslumbrado a los asistentes del CES 2025 al presentar una innovadora tecnología que promete cambiar la forma de disfrutar de los videojuegos: la posibilidad de percibir olores en plena partida. Durante la demostración, los espectadores pudieron experimentar esta sorprendente funcionalidad con el aclamado título The Last of Us.

En el vídeo mostrado, los jugadores exploraban un entorno apocalíptico en una cabina equipada con pantallas de alta resolución. Mientras combatían infectados y avanzaban por un mundo devastado, se emitían aromas como el de hongos podridos o madera húmeda, intensificando la sensación de inmersión. Sony explicó que esta tecnología, aunque en fases tempranas de desarrollo, busca añadir un nuevo nivel sensorial a los videojuegos, complementando las experiencias visuales y sonoras tradicionales.

"Queremos que los jugadores no solo vean y escuchen, sino que sientan realmente los mundos que exploramos a través de nuestros títulos", mencionaron representantes de Sony durante la presentación. Aunque la demostración se centró en The Last of Us, la compañía aseguró que la tecnología podría adaptarse a otros títulos emblemáticos como God of War o Horizon.

La propuesta ha generado un enorme entusiasmo entre los amantes de los videojuegos, especialmente los de la marca PlayStation. Sin embargo, Sony también dejó claro que la implementación comercial de esta tecnología aún está lejos, ya que requiere más investigación y ajustes para que sea accesible en futuras generaciones de consolas.

Además de la experiencia olfativa, Sony aprovechó el evento para destacar avances en otros proyectos, como el PlayStation Portal y novedades sobre la esperada PS6. Mientras tanto, los usuarios ya especulan sobre cómo esta tecnología podría cambiar la narrativa de los videojuegos. Desde el aroma de una flor en un paisaje bucólico hasta el hedor de un monstruo acechante, las posibilidades son infinitas. Aunque todavía habrá que esperar para disfrutar de esta nueva dimensión del gaming, una cosa es segura: Sony ha dado un paso más hacia el futuro de la industria.