Un streamer dispara en directo a un hombre que lo perseguía con un cuchillo

Los streamers IRL son, sin duda, los que viven más percances durante sus emisiones en directo. Salir a la calle cargando con una cámara o un móvil con el que emitir llama la atención de muchos, para bien y para mal. Algunos de ellos han vivido situaciones verdaderamente locas en sus streams, pero pocas pueden compararse con la que le tocó vivir a este creador de contenido. Este clip se ha hecho viral por mostrar cómo decidió disparar a un hombre que lo perseguía con un cuchillo.

En el audio de este clip se puede comprobar con claridad cómo el streamer ordenó a su atacante que guardase el arma con la que lo estaba amenazando, pero la persecución continuó. El streamer, viendo que estaba cada vez más en riesgo, decidió disparar con la pistola que llevaba consigo, aunque en el stream no quedó claro si había conseguido acertar o no. La grabación ha sido utilizada en redes, etiquetada como un asesinato, a pesar de que las circunstancias de los hechos no estuviesen demasiado claras.

Unas horas después se ha podido conocer que el streamer volvió al lugar acompañado por la policía, y que allí no se encontró ningún cuerpo, así que es probable que el atacante huyese del lugar, ya sea ileso o herido. Muchos se preguntan ahora qué ha podido pasar con este hombre, que decidió atacar al streamer sin tener, aparentemente, ninguna razón de peso para hacerlo. Todos estos hechos sucedieron en suelo estadounidense.

Será necesario esperar a más declaraciones por parte del streamer o a nuevas informaciones de la investigación policial para aclarar la identidad y el paradero del atacante que sale en este vídeo. La mayoría de los que han visto el clip han apuntado a una maniobra en defensa propia por parte del streamer, pero sería necesario esperar a un juicio para aclarar las circunstancias de lo ocurrido (si es que el otro protagonista del clip decide hacer su aparición).