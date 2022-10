Tamará Falcó, la nueva salvadora de la cristiandad

Cuando todo parecía perdido, cuando Occidente se llenaba de ateos y mi negocio pasado de moda amenazaba con irse a pique, en un mundo de pecado y perversión sexual, una luz, un faro, una joven virtuosa y además de buena familia ha venido a poner luz.

Como si de una nueva Juana de Arco o las tres pastorcillas de Fátima se tratara, Tamara Falcó trae un mensaje para la humanidad: le ha dado la vuelta a la tortilla y está consiguiendo que Dios y la fidelidad vuelvan a ser cool.

En los tiempos del poliamor y las relaciones abiertas, Tamara Isabel Falcó Preysler, nuestra Ortega y Gasset del siglo XXI, ha dejado una frase para la historia: " Me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como haya sucedido esto se ha terminado."

Lo de su ex prometido parece haber sido un nanosegundo tras otro, y cuesta creer que Tamara no lo supiera, pero los misterios de las socialités son inescrutables.

Para los que no lo sepáis, una socialité es un famoso que pertenece a la aristocracia, no una Belén Esteban cualquiera.

La wikipedia dice que el tratamiento de Tamara es nada menos que "Ilustrísima señora". Y es que Tamara es Marquesa de Griñón, ya que desciende de María Cristina Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias-Bohorques, una condesa con muchos apellidos a la que en 1862 la reina Isabel II otorgó dicho marquesado.

El 12 de noviembre de 2020 Tamara se convirtió en la única solicitante al marquesado por testamento de su padre. El 20 de noviembre se hacía pública su relación con Íñigo de Onieva, ahí dejo ese dato.

Tamara, una chica que en sus entrevistas invita a rezar el rosario y afirma que "Dios tiene un plan conmigo", ha sabido afrontar con naturalidad y valentía su traumática ruptura sentimental.

Aunque en la vida de Tamara todo adquiere cierto tono intrascendente. En una entrevista en ABC describe así su descubrimiento de Dios

"¿Cómo conoce ese rostro de un Dios que es Misericordia?

Fue poco a poco. Tenía los prejuicios que tenía la gente que está fuera de la Iglesia. Un verano, hace ya ocho años, mi padre me dice que se va a separar por tercera vez y me pide que vaya al campo con él. Me fui a la Casa del Libro a buscar lectura de verano y me encontré con la Biblia con una luz encima, en azulito, con una palmera en la portada –que mi nombre en hebreo quiere decir palmera– y mapas… Costaba 27 euros y me pareció bastante cara."

Lo del nanosegundo en el metaverso ha triunfado sin duda, pero mucho menos sus recientes declaraciones en un foro ultracatólico celebrado en México:

"Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal'.

Del metaverso al Antiguo Testamento en cero coma. Si es que no se os puede sacar de casa.