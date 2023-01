TikTok elimina la cuenta de una chica con acné por mostrar "contenido de mal gusto"

La censura de TikTok es un tema recurrente para los creadores de contenido de la plataforma, que ven cómo algunas palabras concretas pueden desembocar en su vídeo siendo eliminado.

Además de ciertos términos prohibidos por la red social, tampoco se puede mostrar contenido explícitamente violento, por ejemplo, teniendo la compañía unas normas comunitarias bastante claras.

Esto es algo con lo cuentan la mayoría de usuarios. Sin embargo, el caso de Eva Grant ha evidenciado que TikTok presenta algunas lagunas en su política de contenido.

Le cierran la cuenta a una adolescente por enseñar su acné

Esta joven de 16 años se puso en contacto con la BBC o Insider, entre otros medios, para explicar que la red social le borró su perfil, de nombre 'porfection', por mostrar contenido de mal gusto.

Según contó, en sus vídeos difunde el 'body positivity', saliendo a menudo con el acné que padece, hecho que TikTok consideró que incumplía con sus normas.

"Me aseguré de que todo lo que publicaba cumpliera con las normas. No decía palabrotas y no mostraba nada malo. Incluso verifiqué todo con mi madre de antemano", dijo en una entrevista.

"Envié un correo electrónico a TikTok, preguntándoles por qué eliminaron la cuenta y no obtuve respuesta", reveló.

Finalmente, y tras hablar con la BBC, la empresa le devolvió la cuenta tras admitir un error por su parte. "Estamos abiertos al hecho de que no acertamos en todas las decisiones de moderación y hemos restablecido la cuenta de Eva", señaló un portavoz.

La influencer dedica sus publicaciones al 'body positivity', animando a sus seguidores a aceptar sus diferencias. "El hecho de que tengas imperfecciones en el exterior no significa que no seas hermosa", dijo a la BBC.