Una madre arrasa en TikTok al compartir su cambio radical tras perder 60 kilos en un año

Una madre que se quedó con la cara roja después de quedarse atrapada en un tobogán debido a su peso está irreconocible después de perder 60 kilos tras una operación de reducción de estómago.

Sara Lockett, de 25 años, de Washington DC, llegó a pesar 114 kilos y su esposo tuvo que sacarla del tobogán debido a su peso.

La madre de dos admite que tenía una dieta poco sana de más de 3.000 calorias al día consistente en Pop-Tarts para el desayuno, McDonald's para el almuerzo y pollo frito para la cena.

Sin embargo, después de decidir pasar por el quirófano para una someterse a una operación de reducción de estómago en un intento por cambiar su vida, Sara ha perdido 60 kilos en una año, se siente mejor que nunca y puedes ver los resultados tu mismo dándole play al vídeo.

Ella dijo: "Después de mis embarazos, gané mucho peso y no pude quitármelo debido a que padecía varias afecciones, como preeclampsia y diabetes gestacional".

"Tampoco tenía la mejor dieta y sufría de atracones. Comía lo que podía durante el día y luego tenía dos cenas en la noche y muchos bocadillos".

"Me sentía horrible. No me gustaba salir en público con mi esposo Prince ni con mis hijos", aseguró esta madre de dos pequeños.

Se quedó atascada en un tobogán: "Mi esposo tuvo que venir y sacarme"

"Una vez, mi hijo estaba demasiado asustado para tirarse por el tobogán solo y quería que lo hiciéramos juntos. Entonces, traté de tirarme con él, y cuando el tobogán dio un giro, me quedé atascada y no pude bajar más", ha explicado Sara.

"Mi esposo tuvo que venir y sacarme, y yo tuve que saltar del tobogán. Ese momento está grabado en mi mente", señala.

Después de un año de tratar de perder peso a través de una alimentación saludable y haciendo ejercicio, Sara no hizo ningún progreso e incluso le diagnosticaron SOP, lo que dificultaría su pérdida de peso.

Ella dice que le sugirieron que debería probar a hacerse una reducción de estómago como una herramienta para perder peso y ayudar a equilibrar sus hormonas.

Sara agregó: "Me operaron en septiembre de 2021 y, afortunadamente, mi seguro pagó el 98 por ciento".

"Después de la cirugía, pasé por las etapas de recuperación. Tuve que comenzar con una dieta líquida antes de pasar a una dieta de alimentos blandos mientras me adaptaba a mi nuevo estómago".

"Comencé a perder peso y fue muy alentador, pero comencé a ver cambios masivos cuando comencé a hacer ejercicio seis semanas después de mi cirugía".

"Mi meta de peso era de alrededor de 69 kilos, pero logré superar eso. Ahora peso 53 kilos, lo cual es increíble. Lo he hecho mejor de lo que esperaba", sentencía esta madre que se ha vuelto viral en TikTok al compartir el espectacular cambio que experimentó en sólo un año.

