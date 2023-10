TikTok podría tener anuncios no saltables y una versión de pago ad-free muy pronto

Uno de los grandes atractivos de TikTok es que la publicidad que se muestra dentro de la red social apenas es intrusiva: con hacer scroll hacia arriba, puedes pasar la publi al instante. Eso ha llevado a que sus usuarios se acostumbren a no tener que interrumpir su entretenimiento, y sería muy difícil que se adapten de nuevo a un modelo como el de YouTube, en el que existen anuncios no saltables. Pero eso es precisamente lo que podría estar explorando TikTok ahora mismo, según las vivencias de algunos usuarios que han recurrido a Twitter para quejarse de que su experiencia se estaba entorpeciendo mucho.

Algunos ya se han cruzado, según han declarado, con anuncios no saltables, y hay quienes se han encontrado con la posibilidad de pagar 4,99 dólares al mes para evitar que les aparezcan estos anuncios que interrumpan el visionado de los vídeos. Quienes todavía no han visto ninguna de estas publicidades que no se pueden saltar han expresado que es una tontería pagar tanto por pasar un anuncio con el gesto de un dedo, pero la cosa podría cambiar si los anuncios se convirtiesen en vídeos de 10, 20 o incluso 30 segundos que no se puedan saltar.

Por suerte, parece que estas posibles novedades de TikTok están solo en fase de prueba, así que puede que las quejas acaben provocando que el sistema de anuncios no-saltables no se implemente. Las modalidades de pago de las redes sociales son cada vez más habituales, ya que, en algunos casos, los márgenes de beneficio no son tan grandes como para hacerlas viables sin ellos, tal y como ya declaró Elon Musk durante su compra de Twitter. Es más que probable que la publicidad molesta e intrusiva y la posibilidad de pagar por evitarla se conviertan en una realidad para la mayoría de usuarios.