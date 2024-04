El tiktoker Paco Abreu cuenta lo que le pasó en la Feria de Sevilla por llevar un traje de flamenca: "Me escupieron en la cara"

Ay, la Feria de Sevilla, esa época del año que ha todos nos encanta y en la que la capital hispalense se llena de luz y de color. Una fecha que, a priori, es para celebrar, disfrutar, bailar y estar contentos, ajenos a cualquier problema. Y decimos a priori porque cosas como las que le ha pasado a Paco Abreu empañan el aire festivo que respira Sevilla estos días.

Tal y como el influencer ha contado en TikTok, durante su paso por la Feria de Abril ha tenido que vivir una experiencia de lo más desagradable, simplemente por cómo fue vestido. "Ayer me escupieron en la cara por venir con un traje de gitana a la Feria de Sevilla". Sin embargo, Paco Abreu no ha dejado que algo así le amargue la experiencia.

En un gesto muy valiente, ha regresado un día más a la Feria. "Aquí me he plantado hoy de nuevo porque voy a ocupar todos los espacios que decís que no están destinados para personas como yo. Estaba triste y apalancado en mi casa sin ganas de arreglarme y en el último momento he agarrado un traje de mi madre. Me iba a poner uno negro y, al final, me he puesto uno hasta de colores porque yo quiero alegría, venir a la Feria y pasármelo bien", ha explicado.

Cómo nos alegramos de que, finalmente, Paco Abreu no se haya dejado intimidar y haya regresado a la Feria de Sevilla. Las fiestas son para todos, sin excepción, y ya es hora de dejar que todo el mundo disfrute por igual. Desde aquí, nos ponemos de pie para aplaudir a Paco.