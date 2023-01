Un tuitero promete dar 10 euros a los usuarios que consigan respuestas de famosos y la acaba liando

Las apuestas son arriesgadas y en los llamados 'momentos de calentón' es cuando peor se eligen. En muchas ocasiones, las apuestas quedan en privado y el perdedor se escaquea de apoquinar lo debido. Sin embargo, otras veces hay testigos y no hay manera de librarse.

Por ello, apostar algo en las redes sociales es un tema delicado y más si tienes 14 mil seguidores que en cualquier momento pueden levantar la voz.

Esto es lo que le ha pasado al usuario de Twitter @thakiddcesar, el cual ofreció 10 euros a quienes recibieran respuesta del famoso al que mencionaran en un comentario a su tweet. De hecho, aseguró dar 10 euros tanto al famoso como al autor del comentario.

Con lo que no contaba este tuitero fue con lo viral que se hizo su reto, llegando a oídos de multitud de famosos que no dudaron en comentar. "Me vais a arruinar de tanto dinero que voy a tener que pagar", lamentó el usuario, viendo cómo la jugada le salió mal.

Desde compañías como PlayStation hasta celebridades del mundo de la música como Mónica Naranjo o Tanxugueiras, de Internet como Nil Ojeda, Celopan o Cheeto, o cómicos como Ignatius o Eva Soriano, respondieron a sus menciones, dándole una valiosa lección a este tuitero.

Ahora queda por ver si finalmente cumplirá con su promesa y se hartará a hacer Bizum o si correrá un tupido velo sobre el asunto.