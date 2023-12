Twitch banea a muchos streamers de arte explícito tras la nueva normativa: ¿Se han malinterpretado estos cambios?

Las críticas que está recibiendo Twitch debido al contenido explícito es uno de los debates más recurrentes de estos últimos días, una situación que ha incrementado todavía más después de que la plataforma anunciara un cambio en la normativa. Porque, pese a que muchos creían que iba a volverse más estricta con los contenidos explícitos, Twitch sorprendió al hacer todo lo contrario y permitir los "desnudos artísticos", algo que ha generado un debate mucho mayor tanto entre las redes como entre los streamers.

Desde que se dio a conocer esta actualización de la normativa, la categoría de arte no ha tardado en llenarse de contenido explícito, algo que ha resultado bastante impactante de ver para muchos de los que han entrado a cotillear. Pero, pese a que todos entendieron que, a partir de ahora, los streamers podían crear este tipo de arte siempre y cuando utilizaran todas las etiquetas adecuadas, apenas un día después de este cambio, Twitch ha empezado a banear a una gran cantidad de streamers.

Esto es algo que ha provocado mucha confusión entre todos estos creadores y también dentro de la comunidad, ya que la mayoría aseguran que habían etiquetado todo correctamente. Además, parece ser que el motivo por el que han baneado a muchos de estos streamers es porque estaban dibujando a personajes desnudos durante su directo, por lo que no entienden por qué les han penalizado.

A raíz de esto, los streamers de arte han criticado la falta de claridad que hay alrededor de esta nueva normativa, ya que no saben qué es lo que pueden mostrar y qué no. Y, precisamente por este motivo, están pidiéndole a Twitch que vuelva lanzar un comunicado en el que explique de forma más directa qué es lo que está permitido dentro de la plataforma. Aun así, por ahora no han compartido ningún cambio dentro de la nueva normativa, por lo que habrá que ver si finalmente aclararán un poco más qué es lo que se tolerará dentro de la categoría de arte de Twitch.