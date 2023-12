TIME TO STOP

Las streamers en topless generan debate en Twitch: ¿hasta dónde puede llegar el contenido explícito?

Las streamers en topless se han convertido en el contenido más controvertido de Twitch: aunque muchas no pueden ser baneadas porque no muestran desnudos como tal, lo explícito de su contenido hace que muchos no lo consideren apropiado para menores.