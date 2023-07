Twitch banea a una streamer después de que su perro se hiciera sus necesidades sobre ella por accidente

Pese a que los streamers siempre intentan respetar las normas de Twitch para evitar recibir cualquier tipo de sanción por parte de la plataforma, hay ocasiones en las que los baneos terminan llegándoles por los motivos más inesperados. Y, por lo que parece, la streamer Valannn se ha visto envuelta en uno de estos casos, ya que ha sido penalizada después de que a su perro hiciera sus necesidades sobre ella por accidente.

Esto es algo que ocurrió justo cuando Valannn estaba explicando que tenía que sacarlo, algo que identificó por la forma en la que movía la cola para pedírselo. Pero, lo que no se esperaba es que, en el momento de cogerlo en brazos, su perro (ya algo anciano) no pudiera aguantarse y se le escapara sobre ella, algo que llegó a verse en el directo. Y, pese a que corrió para llevarle afuera en cuanto se dio cuenta, esto no ha impedido que Twitch le enviara una advertencia por "compartir contenido con fluidos corporales", algo que no está permitido dentro de la plataforma.

Afortunadamente, el baneo que ha recibido ha sido tan solo de 24 horas, por lo que sus espectadores no tendrán que esperar mucho tiempo para volver a disfrutar de su contenido. Pero, por lo que parece, a Valannn no le ha hecho ninguna gracia recibir una penalización por un accidente como este, motivo por el que al hablar sobre esta situación le ha preguntado a Twitch si esto "realmente mantiene segura a lacomunidad".

Aun así, dentro de lo malo, esta situación ha generado mucho humor dentro de su comunidad, ya que muchas personas encontraron divertido este momento, motivo por el que este clip terminó viralizándose dentro de su comunidad, justo antes de que la penalizaran por él. De todas formas, esto servirá como una advertencia no solo para Valannn, sino para todos los streamers que suelen mostrar a sus animales en directo, ya que uno no sabe cuándo pueden sufrir este tipo de accidentes en directo y que, en consecuencia, terminen recibiendo una penalización por parte de Twitch.