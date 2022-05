Willyrex y los NFT: "He invertido en un montón de cryptos y juegos que se han ido a cero"

NFT, cuando va asociado a Willyrex, podría ser las siglas de "Nueva Funada en Tendencias". El madrileño reconoció sin rubor que la primera cancelación oficial que sufría en redes tenía que ver con ese complejo mundo financiero, del que él y unos cuantos streamers de primera línea son fervientes defensores.

El segundo párrafo de un artículo sobre este tema parece un buen momento para confesar que nos sentimos incapaces de comprender el mundo de criptomonedas, coleccionismo digital basado en NFTs y demás tecnicismos del sector, pero sí sabemos que en las últimas semanas la industria crypto se está llevando bastantes palos. Algunos, incluso han afectado a Willy.

"Y no soy ningún superhéroe: he comprado un montón de NFTs que se han ido a cero, he entrado en un montón de juegos que se han ido a cero", explica en un vídeo donde asegura que en este mundillo "como se aprende es pillando".

Es lo que le ha pasado a docenas de miles de personas que apostaron sus ahorros en luna, una criptomoneda acuñada por Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, y que ha pasado de duplicar anualmente su valor a que este desapareciera casi por completo. El hecho de que se tratara de una moneda "respetada" ha multiplicado la desconfianza en el sector, pero no ha hecho mella en los ánimos de Willy.

"Hay que saber a quién se lo estás comprando para que no desaparezca con el dinero", dice con toda lógica en su último vídeo pero también en muchos otros, donde tacha de insensatez lo de invertir todo tu dinero en estas cosas. Y eso que tiene contactos en las más altas esferas...

"Mi jefe [Ryan Wyatt] de cuando yo trabajaba en Machinima [el primer curro de Willy en YouTube] es ahora el jefe de Polygon [una criptomoneda 'muy respetada']", cuenta el youtuber como aval para algunos proyectos que parecen estar gestando con Facebook o Instagram. A ver, que dinero se mueve, eso seguro, pero sigue sin quedar claro cómo funciona ese tráfico de subidas y bajadas incluso para los expertos financieros más veteranos.

Empresas serias como Electronic Arts (los de FIFA) o creadores de memes absurdos como Pepe The Frog han advertido de los problemas que ven al sector, opinión que no comparte Willyrex. "Yo hablo desde la experiencia y ojalá no ocurrieran estas cosas y no hubiera un sobrehype", dice antes de asegurar que está teniendo "una experiencia espectacular" y un "gran apoyo de la comunidad".

No parece ser así en Twitter, donde va por la enésima funada en pocos meses siempre con la misma cantinela hater: "No a los NFTs". Willy invita a menudo a no borrar tuits para "reírse en un futuro" de los que lo critican, y confiesa "dedicar parte de su día a día" a un negocio que puede salir muy bien, o muy mal.