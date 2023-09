Esta ilusión óptica revela si eres una persona empática dependiendo de lo que veas primero

La manera en que vemos e interpretamos ciertas imágenes puede decir mucho de nuestra rasgos, nuestra forma de ser y reaccionar ante diferentes situaciones.

Uno de esos ejemplos es ese pequeño test de personalidad basado en cómo diferentes personas ven esta imagen podría decir mucho sobre tus emociones. Lo primero en que se fijen tus ojos revelará lo empático eres.

El mural es obra de Sean Yoro, nacido en Hawái y conocido como Hula que transforma edificios anodinos y grises de Los Ángeles en obras de arte.

Dependiendo de que lo primero que hayas visto sea la mujer, su reflejo, el muro o el agua puede tener un significado diferente según apunto Rebecca Jane Stokes.

1. Si lo primero que ves es la mujer

Si te fijaste en la mujer cuando miraste esta imagen por primera vez, te consideras un experto en las personas, en cómo piensan y cómo se sienten. Pero la verdad del asunto es que eres más un experto en ti mismo. No eres egoísta ni obsesionado contigo mismo, pero tampoco eres una persona tan empática como pensabas. Lo más probable es que seas una persona que ha pasado mucho tiempo descubriéndose a sí misma y que estés ansioso por compartir lo que has aprendido.

2. Si lo primero que ves es el reflejo de la mujer

Si te fijaste primero el reflejo de la mujer, eres el tipo de persona a la que siempre le ha fascinado estudiar a otras personas. Eres muy inteligente y eso incluye la inteligencia emocional. A menudo puedes descubrir lo que alguien está pensando o sintiendo incluso si cree que lo mantiene en secreto. Puede que seas empático o simplemente que seas bueno con la gente. De cualquier manera, es un regalo increíble.

3. Si lo primero que ves es el muro

Si te fijaste en el muro primero puede significar que te resulta difícil entender a la gente. Simplemente nunca han sido tu enfoque. No es que no te guste la gente, pero muchas veces las cosas que dicen y hacen te resultan confusas y darías cualquier cosa por descifrarlas. No eres empático, pero la gente te interesa y eso significa que probablemente seas un amigo comprometido y considerado.

4. Si lo primero que ves es el agua

Si te fijaste el agua primero, definitivamente eres empático. Mientras que otros que miran esta imagen pueden distraerse con la mujer y su reflejo, tu te concentraste en las cosas que la rodean, en cómo las ondas en el agua parecen cambiar y alterar su imagen. Naciste de esta manera, e incluso si ahora te estás dando cuenta de que la forma en que ves y sientes las cosas puede ser diferente, lo entenderás fácilmente.