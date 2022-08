Estas son las señales de que has superado definitivamente a tu ex

Superar a un exnovio o una exnovia puede ser una tarea ardua para muchas personas, ya que resulta complicado deshacerse de una forma sana de la atracción que se sentía por esa persona. Son muchos los que recurren al odio y al desprecio como arma para dejar a esa persona atrás lo antes posible, pero en la mayoría de ocasiones esto acaba amargando mucho a la persona que está tratando de superar esa relación, y no permite que la expareja mantenga un trato cordial. Quienes se permiten tiempo y mucho amor propio son los que acaban superando estos baches de forma más saludable, y aquí te traemos algunas señales de que podrías haber superado ya a tu ex de forma definitiva.

Las personas que se acaban de separar no pueden ver una imagen de su expareja sin sentir cierta punzada de dolor en el pecho, al pensar (una vez más) en que no estarán más al lado de la persona a la que consideraban su mejor compañera. Si llega un punto en el que no sientes nada al ver su imagen, o incluso te dan vergüenza ajena las fotos y vídeos que publica en sus redes, es probable que te hayas librado ya de ese lastre del pasado.

Si todavía sientes que las nuevas personas a las que estás conociendo te han ayudado a superar a tu expareja, es porque probablemente no la has superado del todo aún. Una nueva relación (ya sea esta más seria o más casual) no puede partir desde el pensamiento de "Un clavo saca otro clavo", ya que ese tipo de maniobras solo corren un tupido velo sobre el dolor, pero sin lograr librarte de él. Si realmente quieres superar a tu ex, debes enfrentarte a lo que sientes y entender de dónde proviene, para no cometer los mismos errores en el futuro. El día en que empieces una nueva relación como quien comienza un capítulo diferente, será la señal de que no arrastras los demonios de tu relación anterior.

Por último, otra señal clara de que una relación está superada, por ambas partes, es cuando la comunicación se vuelve la misma que la que tendrías con cualquier conocido. No está mal preguntar de vez en cuando cómo le va a la otra persona, pero la mayoría tiene dificultades para superar una relación cuando el otro o la otra está constantemente mandándole mensajes. Si tu ex lo está haciendo y crees que te hace mal, no te cortes en decírselo de forma clara: más vale hacerle daño una vez a que tú sufras en silencio durante un periodo indefinido.